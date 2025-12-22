EngineAI официально представила гуманоидного робота T800. В отличие от других подобных разработок, которые сосредоточены на бытовой помощи или рутинных задачах, компания сделала акцент на физических возможностях і контроле движений. В видео, собравшем более 1,3 миллиона просмотров, робот выбивает двери, выполняет элементы боевых искусств и демонстрирует высокую стабильность тела. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на BGR.

Зачем EngineAI показала боевые возможности гуманоида?

В EngineAI заявили, что во время съемок не использовали ни искусственный интеллект для подмены кадров, ни CGI. Впрочем, пользователи соцсетей отнеслись к этому скептически. Причина проста – многие гуманоидные роботы до сих пор испытывают трудности даже с ходьбой, тогда как T800 выполняет точные удары ногами.

Фото EngineAI

Как пишет Forbes, чтобы развеять подозрения, EngineAI опубликовала закулисные кадры презентации T800, а затем – еще одно видео, где робот вступает в поединок с генеральным директором компании. Во время демонстрации гуманоид едва не попадает ногой в лицо руководителя, а в другом эпизоде наносит удар в корпус, после чего CEO падает на пол. По его словам, без защитного снаряжения такая сила могла бы привести к переломам.

Несмотря на эффектную демонстрацию, EngineAI отмечает, что не позиционирует T800 как боевого робота. Основное назначение модели – промышленные задачи, в частности работа на складах и помощь на производстве. Начало поставок гуманоида T800 компания планирует на середину 2026 года.

Почему робот Tesla Optimus упал во время демонстрации?

Короткое видео с мероприятия Tesla в Майами показало, как робот-гуманоид Optimus сначала неуверенно работает с бутылками воды, а затем неуклюже падает. Но не сам факт падения привлек больше всего внимания, а характерные движения его рук в момент потери равновесия.

Как заметили внимательные зрители, характерные движения рук в момент потери равновесия очень напоминают поведение человека, снимающего VR-шлем. Это снова обострило дискуссию о том, насколько автономными являются Optimus, поскольку уже давно существует теория, что на самом деле роботами Tesla управляют специальные люди, а машины просто повторяют движения оператора.