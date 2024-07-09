Європа нарешті запустить ракету Ariane 6, вона покликана зменшити залежність від SpaceX

Європейський консорціум Arianespace готується до першого польоту своєї важкої ракети-носія Ariane 6. Старт відбудеться 9 липня і він знаменує собою значний крок до зменшення залежності Європейського Союзу від ракет Falcon 9 компанії SpaceX для запуску супутників.

Старіша ракета Ariane 5 була знята з експлуатації в середині минулого року. Після цього прогалину, яка утворилася через затримки в розробці Ariane 6, заповнила SpaceX. В результаті європейські супутники покладаються на Falcon 9 для своїх подорожей у космос і тепер все має змінитися.

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Генеральний директор Arianespace Стефан Ізраель наголосив на важливості місії Ariane 6 для відновлення автономного доступу Європи до космосу.

Конкуренція Arianespace та SpaceX

заплановано на 9 липня 2024 року з пусковим вікном з 15:00 до 19:00 за місцевим часом з космодрому Європа у Французькій Гвіані (19:00-23:00 за середньоєвропейським часом, 9 липня 20:00-10 липня 00:00 за центральноєвропейським часом).

Протягом минулого року ключові європейські супутники були запущені за допомогою Falcon 9 компанії SpaceX, в тому числі два супутники, спочатку призначені для Arianespace. Європейське метеорологічне агентство навіть скасувало контракт на запуск Ariane 6 на користь SpaceX.

Конкурентна перевага SpaceX полягає в багаторазовому використанні першого ступеня, що дозволяє здійснювати частіші та економічно ефективні запуски. На противагу цьому, Arianespace ще не розробила ракету багаторазового використання і відстає від SpaceX більш ніж на десять років у цій технології.

А проте, Ізраїль стверджує, що Ariane 6 може конкурувати з Falcon 9 за вартістю запуску і пропонує унікальні переваги для клієнтів.

Проблема одноразових ракет

Проблема одноразових ракет очевидна і домогтися однакової ціни на запуск такої ракети у порівнянні з багаторазовим носієм, дуже важко, якщо не реально взагалі.

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск також нещодавно заявив, що одноразові ракети технічно застаріли і не здатні конкурувати з сучасними технологіями.

Будь-яка ракета, яка не є хоча б частково придатною для багаторазового використання, не має шансів на конкуренцію,

– сказав Маск на європейській технологічній конференції у травні.

Успіх SpaceX в Європі викликав різну реакцію серед європейських країн.

Франція, найбільший прихильник Arianespace, сповнена рішучості підтримувати компанію і навіть відклала запуск свого військового супутника, який мав бути включений до першого польоту Ariane 6.

Тим часом Німеччина налаштована більш критично, вона вже використовує Falcon 9 для секретних військових супутників і виступає за проведення конкурсу на розробку нових європейських ракет.

Ці внутрішні дебати в ЄС ще більше ускладнюються консорціумом європейських компаній, серед яких Airbus, Thales і OHB, що змагаються за багатомільярдний контракт на створення супутникового сузір'я для широкосмугового інтернету, подібного до Starlink компанії SpaceX.

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Попри економічні виклики, Arianespace оптимістично оцінює ринковий потенціал Ariane 6. За даними Ізраїлю, всі доступні запуски Ariane 6 вже заброньовані на наступні кілька років, серед клієнтів – європейські установи та компанія Amazon, яка забезпечила 18 запусків для своїх комунікаційних супутників.