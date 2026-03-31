Людство знову летить до Місяця: де й коли дивитися пряму трансляцію від NASA

Після десятиліть очікування людство нарешті знову готове відправити екіпаж до місячної орбіти. Місія Artemis II стане вирішальним кроком у новій ері освоєння космосу, об'єднуючи технології майбутнього та досвід минулих поколінь під час безпрецедентного десятиденного польоту.

Коли та як відбудеться Артеміда-2?

Підготовка до старту ракети вийшла на фінальну пряму. Офіційний відлік часу на космодромі імені Кеннеді у Флориді розпочався в неділю о 16:44 за місцевим часом. Фахівці вже зайняли свої місця в центрі керування польотами, готуючи системи ракети SLS та космічного корабля Orion до історичного моменту. Запуск заплановано на середу, 1 квітня, о 18:24 за часом Східного узбережжя США (01:24 за київським часом, тобто вже 2 квітня, у четвер). У разі виникнення непередбачуваних обставин NASA має додаткові вікна для старту, які триватимуть до 6 квітня, пише Space.

Дивіться також Майбутня місія до Місяця поб'є кілька важливих рекордів

Метеорологи прогнозують 80-відсоткову ймовірність сприятливої погоди для запуску, відзначає NASA.

Головними факторами ризику залишаються можлива хмарність та сильні пориви вітру в районі стартового майданчика 39B.

Крім того, є побоювання щодо можливої магнітної бурі, оскільки 30 березня на Сонці стався великий спалах класу X1.4, який, за даними SolarHam, закінчився корональним викидом маси у бік Землі. Проте NASA заспокоює: викид не становить загрози для місії Artemis і, ймовірно, пройде Землю ще до старту ракети.

Процес заправки ракети понад 2 650 000 літрів надхолодного палива почнеться за кілька годин до вильоту і триватиме близько п'яти годин. Щоб захистити конструкцію від руйнівної сили звукових хвиль під час запалювання двигунів, спеціальна система випустить на стартову платформу гігантські об'єми води.

Екіпаж місії складається з чотирьох досвідчених професіоналів: командира Ріда Вайзмена, пілота Віктора Гловера, спеціалістки місії Крістіни Кук від NASA та канадського астронавта Джеремі Гансена. Ця подорож стане знаковою для історії, адже вперше за межі низької навколоземної орбіти вирушать жінка, афроамериканець та представник іншої держави, окрім США.



Екіпаж Artemis II / Фото NASA

Наразі команда перебуває в карантині, дотримуючись суворого графіка сну та харчування, щоб забезпечити максимальну готовність до виснажливої місії.

Програма польоту розрахована на 10 днів:

Протягом першої доби після виходу в космос екіпаж залишатиметься на орбіті Землі, перевіряючи системи життєзабезпечення, які регулюють якість повітря й температуру всередині модуля.

На другий день двигуни Orion виконають маневр для переходу на траєкторію до Місяця.

Кульмінація настане 6 квітня, коли корабель наблизиться до місячної поверхні на відстань близько 9 656 кілометрів. Очікується, що під час цього маневру астронавти можуть віддалитися від нашої планети на рекордну відстань, перевершивши показник легендарної місії Apollo 13, який становив понад 400 171 кілометр.

Завершиться поточна місія 10 квітня приводненням капсули в Тихому океані поблизу узбережжя Сан-Дієго.

Дивіться у прямому ефірі

Для тих, хто бажає спостерігати за цією подією в реальному часі, NASA організовує масштабну трансляцію. Ефір на офіційному YouTube-каналі агентства та платформі NASA+ розпочнеться 1 квітня о 19:50 за київським часом. Ви можете вже зараз підписатися на сповіщення про початок трансляції, щоб не пропустити.

Глядачі зможуть бачити не лише кадри з космодрому, а й прямі включення зсередини капсули Orion протягом усієї подорожі. Крім того, NASA буде відстежувати й повідомляти точне місцеперебування корабля, його швидкість і відстань до Землі й Місяця.

Що далі?

Artemis II є лише початком амбітної програми. Успіх цього випробувального польоту відкриє шлях до місії Artemis III, яка планується на 2027 рік. Раніше саме ця місія мала на меті висадку людей на поверхню супутника, однак тепер плани змінилися і висадка відбудеться лише під час Artemis IV.

Кінцевою метою NASA є створення постійної місячної бази біля південного полюса, де виявлені запаси льоду зможуть підтримувати тривале перебування дослідників та стати плацдармом для майбутніх польотів до Марса.