Зовсім не схожий на той, який ми бачимо: NASA показало унікальний кадр зворотного боку Місяця

Астронавти екіпажу космічної місії Artemis 2, яка здійснює політ навколо Місяця, зробили нове унікальне фото супутника Землі – зокрема його зворотного боку.

Ексклюзивний кадр представники NASA опублікували в понеділок, 6 квітня.

Що вдалося зафіксувати астронавтам?

У NASA розповіли, що на новому знімку праворуч зображено ділянку видимого з Землі боку Місяця, тоді як ліворуч – частину його зворотної сторони.

Ближню сторону можна впізнати за темними плямами, що покривають її поверхню, які утворилися на початку історії Місяця, коли він був вулканічно активним. Великий кратер на захід від лавових потоків – це басейн Орієнтале, кратер шириною майже 600 миль, який охоплює як ближню, так і зворотну сторони Місяця,

– йдеться в дописі.

Представники NASA також зазначили, що екіпаж місії Artemis 2 став першим в історії, хто зміг побачити басейн Орієнтале повністю.

Раніше в агентстві пояснювали, що подібні спостереження мають велике наукове значення. Команда дослідників заздалегідь готувала астронавтів до цієї місії – їх навчали визначати ключові об'єкти та правильно передавати дані. За словами представниці наукової групи Дженніфер Геллман, рівень і точність отриманої інформації вже перевершили очікування.

Як повідомляє CNN, обліт Місяця відбувається аж на шостий день місії, однак астронавти почали спостерігати "безпрецедентні краєвиди" вже з третього дня.

Місяць, на який ми дивимося, зовсім не схожий на той, який ви бачите із Землі,

– сказала астронавтка NASA Крістіна Кох.

Очікується, що під час обльоту на екіпаж чекатиме ще багато подібних моментів.

Що таке місія Artemis 2?