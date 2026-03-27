Повний розклад місії Artemis 2: коли стартує ракета і які події супроводжуватимуть її запуск

Після десятиліть очікування людство знову готується відправити екіпаж до місячної орбіти. Місія Artemis II стане вирішальним кроком у новій ері космічних досліджень, об'єднуючи зусилля провідних фахівців та технологічні досягнення сучасності для підготовки до висадки на поверхню нашого супутника.

Яким буде розклад фінальних приготувань та самого польоту до Місяця?

Підготовка до історичного старту виходить на фінішну пряму, і космічне агентство NASA вже оприлюднило детальний план заходів. Графік передстартових подій починається у п'ятницю, 27 березня 2026 року, коли астронавти прибули до Космічного центру імені Кеннеді у Флориді. На місці їх зустрічали керівники NASA та Канадського космічного агентства, після чого відбулася перша сесія запитань від представників засобів масової інформації, пише 24 Канал.

У неділю, 29 березня, о 9:30 за північноамериканським східним часом (15:30 у Києві) заплановано віртуальне спілкування екіпажу з журналістами безпосередньо з карантинного об'єкта. Пізніше того ж дня, о 14:00 (20:00 у Києві), фахівці проведуть пресконференцію, присвячену поточному статусу місії та готовності техніки до старту, як зазначено в офіційному розкладі NASA.

Понеділок, 30 березня, відведено для обговорення фінальних етапів підготовки після засідання комісії з управління місією, а у вівторок, 31 березня, відбудеться фінальна передстартова конференція, яку запланували на 19:00 за Києвом.

Головна подія запланована на середу, 1 квітня 2026 року. Процес заправки ракети-носія Space Launch System (SLS) паливом розпочнеться о 7:45 ранку за місцевим часом (13:45 у Києві), а пряма трансляція з коментарями експертів стартує о 12:50 (18:50 у Києві). Саме вікно для запуску відкривається о 18:24 (00:24, тобто вже на початку 2 квітня у Києві) й триватиме протягом двох годин.

Якщо погодні умови або технічні фактори завадять старту в цей день, агентство має додаткові можливості для запуску аж до 6 квітня.



Ракета SLS / Фото NASA/Joel Kowsky

Склад екіпажу

Екіпаж місії складається з чотирьох досвідчених професіоналів: командира Ріда Вайзмена, пілота Віктора Гловера та фахівців місії Крістіни Кук і Джеремі Гансена.

Цей політ стане знаковим, адже Крістіна Кук буде першою жінкою, а Віктор Гловер – першою темношкірою людиною, які вийдуть за межі низької навколоземної орбіти. Джеремі Гансен, своєю чергою, стане першим канадцем, який здійснить таку подорож.



Віктор Гловер, Рід Вайзман та Крістіна Кох з NASA, а також Джеремі Хансен з Канадського космічного агентства / Фото Джоша Діннера

З яких етапів і завдань складається місія?

Протягом приблизно 10 днів астронавти перебуватимуть на борту космічного корабля Orion. Першу добу вони проведуть на високій навколоземній орбіті, де ретельно перевірятимуть усі системи життєзабезпечення та навігації. Після цього двигуни спрямують корабель на траєкторію вільного повернення, пише Space.

Це особливий шлях, який дозволяє Orion обігнути зворотний бік Місяця і, використовуючи його гравітацію, природним чином повернутися до Землі. Під час цього польоту відстань до поверхні Місяця та Землі буде вимірюватися тисячами кілометрів, що дозволить протестувати можливості глибокого космосу.

Завершиться місія приводненням капсули в Тихому океані. Успіх цієї операції закладе фундамент для наступного етапу – висадки людей на поверхню Місяця, що орієнтовно відбудеться під час місії Artemis IV, хоча початково це планували зробити вже в рамках Artemis III.

Стежити за всіма етапами подорожі можна буде в режимі реального часу через платформу NASA+, офіційний канал агентства в YouTube та інші соціальні мережі.