Каким будет расписание финальных приготовлений и самого полета к Луне?

Подготовка к историческому старту выходит на финишную прямую, и космическое агентство NASA уже обнародовало подробный план мероприятий. График предстартовых событий начинается в пятницу, 27 марта 2026 года, когда астронавты прибыли в Космический центр имени Кеннеди во Флориде. На месте их встречали руководители NASA и Канадского космического агентства, после чего состоялась первая сессия вопросов от представителей средств массовой информации, пишет 24 Канал.

В воскресенье, 29 марта, в 9:30 по североамериканскому восточному времени (15:30 в Киеве) запланировано виртуальное общение экипажа с журналистами непосредственно с карантинного объекта. Позже в тот же день, в 14:00 (20:00 в Киеве), специалисты проведут пресс-конференцию, посвященную текущему статусу миссии и готовности техники к старту, как указано в официальном расписании NASA.

Понедельник, 30 марта, отведен для обсуждения финальных этапов подготовки после заседания комиссии по управлению миссией, а во вторник, 31 марта, состоится финальная предстартовая конференция, которую запланировали на 19:00 по Киеву.

Главное событие запланировано на среду, 1 апреля 2026 года. Процесс заправки ракеты-носителя Space Launch System (SLS) топливом начнется в 7:45 утра по местному времени (13:45 в Киеве), а прямая трансляция с комментариями экспертов стартует в 12:50 (18:50 в Киеве). Само окно для запуска открывается в 18:24 (00:24, то есть уже в начале 2 апреля в Киеве) и продлится в течение двух часов.

Если погодные условия или технические факторы помешают старту в этот день, агентство имеет дополнительные возможности для запуска вплоть до 6 апреля.



Ракета SLS / Фото NASA/Joel Kowsky

Состав экипажа

Экипаж миссии состоит из четырех опытных профессионалов: командира Рида Вайзмена, пилота Виктора Гловера и специалистов миссии Кристины Кук и Джереми Гансена.

Этот полет станет знаковым, ведь Кристина Кук будет первой женщиной, а Виктор Гловер – первым темнокожим человеком, которые выйдут за пределы низкой околоземной орбиты. Джереми Хансен, в свою очередь, станет первым канадцем, который совершит такое путешествие.



Виктор Гловер, Рид Вайзман и Кристина Кох из NASA, а также Джереми Хансен из Канадского космического агентства / Фото Джоша Диннера

Из каких этапов и задач состоит миссия?

В течение примерно 10 дней астронавты будут находиться на борту космического корабля Orion. Первые сутки они проведут на высокой околоземной орбите, где будут тщательно проверять все системы жизнеобеспечения и навигации. После этого двигатели направят корабль на траекторию свободного возвращения, пишет Space.

Это особый путь, который позволяет Orion обогнуть обратную сторону Луны и, используя его гравитацию, естественным образом вернуться к Земле. Во время этого полета расстояние до поверхности Луны и Земли будет измеряться тысячами километров, что позволит протестировать возможности глубокого космоса.

Завершится миссия приводнением капсулы в Тихом океане. Успех этой операции заложит фундамент для следующего этапа – высадки людей на поверхность Луны, что ориентировочно состоится во время миссии Artemis IV, хотя изначально это планировали сделать уже в рамках Artemis III.

Следить за всеми этапами путешествия можно будет в режиме реального времени через платформу NASA+, официальный канал агентства в YouTube и другие социальные сети.