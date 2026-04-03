Orion запустив головний двигун і нарешті прямує до Місяця: місія Artemis 2 остаточно почалась

Космічний корабель Orion офіційно залишив орбіту Землі після успішного ввімкнення головного двигуна. Четверо сміливців стали першими людьми за останні п'ятдесят років, які вирушили в подорож до супутника нашої планети. Цей маневр став ключовою точкою, що визначає подальшу долю всієї місії.

На якому етапі польоту зараз Orion?

Щоб розпочати подорож екіпаж корабля увімкнув основний двигун Orion на 5 хвилин і 50 секунд, забезпечивши так званий маневр TLI – трансмісячну ін'єкцію. Це ввімкнення стало фінальним великим імпульсом, який вивів апарат на траєкторію вільного повернення. Тепер екіпаж неминуче прямує до Місяця, а шлях назад пролягатиме лише через обліт нашого природного супутника за допомогою його гравітації, пише Live Science.

Крістіна Кох перед початком маневру зазначила, що цим кроком людство не покидає Землю, а обирає її розвиток, оскільки цей імпульс фактично визначає всю подальшу траєкторію аж до самого приземлення.



Вид з капсули Orion / Фото NASA

Двигун, який забезпечив цей історичний стрибок, має багату історію – він був запозичений із програми космічних шатлів та модернізований для потреб Artemis. Цей агрегат уже побував у космосі 19 разів на трьох різних човниках, зазначає Space. Його потужність вражає: тяга у 2722 кілограми дозволила б розігнати звичайний автомобіль від нуля до 97 кілометрів на годину всього за 2,7 секунди.

На борту Orion перебувають командир Рід Вайзмен, пілот Віктор Гловер, фахівчиня місії Крістіна Кох та астронавт Канадського космічного агентства Джеремі Гансен. Цей екіпаж уже встановлює рекорди:

Кох стала першою жінкою, яка залишила низьку навколоземну орбіту.

Гловер – першою темношкірою людиною.

Гансен – першим неамериканцем у такій експедиції.

Крім того, під час польоту вони планують побити рекорд віддаленості від Землі, встановлений астронавтами "Аполлона-13", які віддалилися від нашої планети на 400 171 кілометр.

Перша доба польоту, що розпочався в середу після старту ракети Space Launch System, була насичена критичними тестами.

Віктор Гловер провів демонстрацію маневрування на близькій відстані, керуючи кораблем за допомогою 24 двигунів системи реактивного контролю, повідомляє Ars Technica. Він підводив Orion на відстань усього кілька десятків метрів до верхнього ступеня ракети, виконуючи повороти, нахили та рухи в різних площинах. За словами пілота, корабель слухався управління навіть краще, ніж очікувалося. Ці випробування є надзвичайно важливими для майбутніх місій, таких як Artemis III, де Orion повинен буде стикуватися з посадковими модулями SpaceX або Blue Origin на навколоземній орбіті.

Системи життєзабезпечення також пройшли перевірку. Очисники повітря від вуглекислого газу працюють бездоганно, забезпечуючи стабільну атмосферу в кабіні.

Не обійшлося і без дрібних технічних курйозів: виникла невелика проблема з космічним туалетом. Під час підготовки насоса до роботи було введено недостатньо води, через що система не реагувала. Проте після додавання рідини все запрацювало в штатному режимі.

Що чекає на астронавтів далі?

Відтепер графік екіпажу стане менш напруженим, поки вони наближаються до Місяця. У понеділок, на шостий день місії, заплановано проліт повз супутник. Під час цього маневру астронавти побачать близько 20 відсотків зворотного боку Місяця, освітленого Сонцем. Вони планують зробити багато фото й відео, для чого їм усім роздали iPhone 17 Pro Max.

Після цього гравітація Місяця, наче праща, спрямує корабель назад до Землі. Повернення додому заплановане на п'ятницю, 10 квітня, коли капсула має приводнитися в Тихому океані поблизу Сан-Дієго.

Успіх Artemis II відкриє двері для висадки людей на поверхню Місяця, що може відбутися вже у 2028 році під час місії Artemis IV.