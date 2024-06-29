Лише 38 штук: подивіться на цей суперлімітований Aston Martin у розкішному золотому кольорі

Після того, як британська компанія Aston Martin випустила 110 преміальних машин марки Valour, вона вирішила повторити свій успіх, анонсувавши ще один ексклюзив під назвою Valiant. Цей автомобіль буде більш рідкісним, вийшовши в кількості лише 38 одиниць.

Що ми знаємо про Aston Martin Valiant

Valiant створили на основі Valour після прохання з боку Фернандо Алонсо, іспанського автогонщика, дворазового чемпіона світу Формули-1. Судячи з усього, він не був вражений Valour, а тому попросив інженерів Aston Martin створити щось легше і більш орієнтоване на гоночний трек.

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Результатом цього проєкту став автомобіль Valiant, у якому використовується карбон, магній і ретельно продумана конструкція для зниження ваги. Крім того, додано ще 20 кінських сил, що в сумі становить 735 кінських сил. Усе це працює на амортизаторах Multimatic, для більш пристосованих до треку налаштувань.

Aston Martin не публікував ціну Valiant, тому що компанія не мала в цьому потреби — всі 38 екземплярів уже продані. Після повноцінного дебюту автомобіля в Гудвуді ми навряд чи побачимо його поза межами приватного гаража з клімат-контролем.

Звісно, з художнього погляду, цей автомобіль – витвір мистецтва. Ніхто не працює з пропорціями та силуетами так, як компанія Aston Martin, і крило тут дійсно додає певної естетичної привабливості над Valour. Задній дифузор також додає справжнього гоночного стилю.



Aston Martin Valiant / Фото Aston Martin



Aston Martin Valiant / Фото Aston Martin

Фактично Valiant – це легший і швидший Valour. У чомусь його дизайн кращий, у чомусь гірший. Одне з рішень, у якому компанія відійшла від попередника, є передня частина машини. У Valour вона була натхненна моделями 70-х, але у новій Valiant решітка радіатора не дуже нагадує старі Aston Martin. Компанія стверджує, що нова Valiant натхненна V8 RHAM/1 від Aston Martin, випущеною у 1977 році, але той автомобіль мав класичну форму решітки радіатора Aston.