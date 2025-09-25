Logitech представила Astro A20 X – бездротову ігрову гарнітуру, що вирішує давню проблему геймерів, які володіють кількома платформами. Її ключова інновація, технологія PlaySync, дозволяє миттєво перемикатися між двома пристроями, як-от PlayStation та Xbox, натисканням однієї кнопки. Це робить її привабливим рішенням для тих, хто втомився від колекціонування навушників для кожної консолі.

24 Канал відвідав закриту презентацію нових ґаджетів Logitech G, побачив гарнітуру Astro A20 X, покористувалися нею тиждень і тепер ми готові розповісти вам, чи варто звернути увагу на ці навушники (якщо ви геймер), а кому краще пройти повз.

Яка головна перевага Astro A20 X?

Нова Astro A20 X – це відповідь на запит гравців з кількома консолями, які роками шукали єдину гарнітуру для своїх PlayStation, Xbox та ПК. Аналогічний ґаджет справді важко знайти на ринку – свого часу я шукав подібний пристрій.

Будь-який консольний геймер знає, наскільки не просто підібрати бездротову гарнітуру, та ще й таку, яка б мала офіційну підтримку обох консолей і мала можливість швидко перемикатися між девайсами без додаткових налаштувань.

Logitech запропонувала елегантне та функціональне рішення, яке виділяє A20 X на тлі конкурентів. Пристрій офіційно підтримує смартфони, PC, Xbox Series S|X, PlayStation 5, та Nintendo Switch і дозволяє швидко перемикатися між девайсами завдяки підтримці Bluetooth та PlaySync (за це відповідає спеціальний передавач).



Astro A20 X / Фото 24 Канал

Що за технологія PlaySync і у чому її перевага?

Серцем гарнітури є її USB-C передавач з двома портами та кнопкою PlaySync. Ця технологія дозволяє підключати гарнітуру одночасно до двох систем.

Адаптер для підключення гарнітури Astro A20 X до консолей / Фото 24 Канал

Наприклад, один порт можна використати для PlayStation 5, а інший – для Xbox Series X, ПК або Nintendo Switch. Перемикання між ними відбувається миттєво, достатньо лише натиснути кнопку на гарнітурі.



Кнопка PlaySync підключає гарнітуру до передавача / Фото 24 Канал

Це позбавляє необхідності постійно перепідключати кабелі чи купувати окремі передавачі, як це було раніше. Гарнітуру можна використовувати навіть для дзвінків.

Крім бездротового з'єднання LIGHTSPEED з радіусом дії до 30 метрів, гарнітура підтримує підключення через звичайний Bluetooth 5.3, що робить її по-справжньому універсальною.

Ось ви граєте в улюблену гру і в цей момент вам телефонує важливий контакт – вам достатньо натиснути кнопку Bluetooth на лівому навушнику, гарнітура з'єднається з телефоном і ви можете відповісти на дзвінок, а потім так само швидко перемкнутися на консоль.

Наскільки комфортною є Astro A20 X?

Зовнішньо Astro A20 X сильно нагадує модель Logitech G522, відходячи від традиційного для Astro масивного та дещо незграбного дизайну. Нова конструкція більш округла, виготовлена з легкого та гнучкого пластику. Вага пристрою становить всього 290 грамів, що робить його майже невідчутним на голові.

Astro A20 X зручно сидить на голові / Фото 24 Канал

Варто зауважити, що мені вкрай важко довго перебувати в навушниках під час затяжних ігрових сесій. З часом з'являється відчуття некомфортного тиску і навіть болі. Astro A20 X ззовні виглядають масивним, але як тільки ви візьмете їх в руки, то зрозумієте наскільки вони легкі.

Крім того, вони гнучкі, а тканинні амбушури наповнені піною з ефектом пам'яті дуже м'які і добре пропускають повітря.

Дуга, яка з'єднує драйвери, має додаткове підвісне наголів'я, що рівномірно розподіляє вагу. Його можна відрегулювати – з кожного боку воно має два спеціальних кріплення, які можна перечепити по висоті.

Тут зазначу, що сам процес зміни довжини наголів'я може бути доволі непростим, оскільки воно туго кріпиться до дуги на спеціальний фіксатор. Дам пораду – краще тримати наголів'я за гумову основу біля кріплення, щоб уникнути ймовірного пошкодження.



Пластикові кріплення наголів'я / Фото 24 Канал

Хоча чаші навушників не повертаються, що може створити незручності для людей з великими вухами, загалом посадка зручна навіть для тих, хто носить окуляри. Завдяки гнучкості дуги драйвери можна відвести від голови на велику відстань без страху, що щось зламається.

Яку якість звуку пропонує гарнітура Astro A20 X?

А тепер варто поговорити про найголовніше – звук. За відтворення відповідають 40-міліметрові драйвери. Вони створюють збалансовану звукову картину з невеликим акцентом на низьких частотах, що додає вибухам та пострілам в іграх на кшталт Call of Duty чи Battlefield додаткової потужності, але не заглушає діалоги чи музику.

Однак, високі частоти можуть здаватися дещо різкими, а сибілянти (шиплячі звуки) – пронизливими.

Для налаштування звуку передбачено три вбудовані профілі еквалайзера:

Astro : посилює баси для більш ефектного ігрового досвіду.

: посилює баси для більш ефектного ігрового досвіду. Pro : робить акцент на вокалі та діалогах.

: робить акцент на вокалі та діалогах. Studio: пропонує більш нейтральне та збалансоване звучання.

На ПК та Xbox гарнітура підтримує технології віртуального об'ємного звуку, як-от Dolby Atmos та Windows Sonic, що значно покращує позиціювання джерел звуку в просторі та дозволяє легше визначати місцеперебування супротивників. На PlayStation 5 є підтримка 3D звуку.

Серед недоліків варто відзначити невисокий максимальний рівень гучності та слабку звукоізоляцію – ви будете чути навколишні шуми (це, вочевидь, плата за мякість "дихаючих" амбушур).

Мікрофон та програмне забезпечення

Гарнітура оснащена знімним мікрофоном з функцією з частотою дискретизації 48 кГц, забезпечуючи чисте звучання навіть на тлі зовнішніх шумів.

Дуга мікрофона гнучка і його можна змістити ближче до рота, відсторонити, або ж повністю зняти, оскільки він підключається до навушників завдяки 3,5 міліметровому роз'єму.



Мікрофон можна зняти, якщо він вам не потрібен / Фото 24 Канал

Покращити якість можна за допомогою програмного забезпечення Logitech G Hub, яке пропонує набір ефектів Blue VO!CE. Також через G Hub та мобільний застосунок Logitech G можна завантажувати профілі еквалайзера, створені спільнотою для моделі G522, та налаштовувати RGB-підсвічування.

В застосунку можна налаштувати еквалайзер, мікрофон та ілюмінацію за пресетом, або на власний смак / Фото 24 Канал

Важливо! На момент тестування навушників підключити їх до застосунку не вдалося. Хоч він вже має підтримку гарнітури, але не тестування на кількох пристроях показало, що програма просто не може знайти пристрій. Однак програма для PC чудово "бачить" навушники і дозволяє все налаштувати.

Як довго навушники працюють без батареї?

Astro A20 X демонструє хороші показники автономності. З увімкненим RGB-підсвічуванням гарнітура працює до 40 годин, а от без нього (а ви, швидше за все, захочете його вимкнути) – до 90 годин. Це значно більше, ніж у деяких конкурентів, хоча й поступається рекордам ринку.

На практиці за тиждень з вимкненою ілюмінацією навушники втратили лише 10% заряду.

Для економії заряду передбачена функція автоматичного вимкнення через 10 хвилин бездіяльності, а заряджається пристрій через сучасний порт USB-C.

Кому ці навушники точно не потрібні?

Попри свою інноваційність та універсальність, Astro A20 X не є ідеальним вибором для абсолютно кожного геймера. Існують кілька сценаріїв, за яких варто звернути увагу на інші моделі, представлені на ринку.

Гравці, які використовують лише одну платформу. Головна перевага та значна частина вартості Astro A20 X полягає в технології PlaySync, що дозволяє миттєво перемикатися між Xbox та PlayStation/ПК. Якщо ви граєте виключно на одній консолі й не плануєте купувати іншу, ви фактично переплачуєте за функцію, якою не будете користуватися.

В такому випадку раціональніше придбати спеціалізовану гарнітуру для вашої платформи, яка може запропонувати кращі характеристики за ту саму ціну або аналогічні за меншу.

Кіберспортсмени та геймери в шумному оточенні. Гарнітура має досить слабку пасивну звукоізоляцію. Тканинні амбушури добре пропускають повітря, але так само добре пропускають і зовнішні звуки. Якщо ви часто граєте на турнірах, у гуртожитку або просто в кімнаті, де є інші люди чи джерела шуму (телевізор, розмови), це може сильно відвертати увагу.

Для максимальної концентрації краще підійдуть моделі з кращою ізоляцією, наприклад, зі шкіряними амбушурами, або гарнітури з активним шумозаглушенням (ANC).

Аудіофіли та поціновувачі якісної музики. Хоча Astro A20 X забезпечує хороший ігровий звук з акцентом на басах, її звуковий профіль не є ідеальним для прослуховування музики. Якщо ви шукаєте універсальний пристрій і для ігор, і для вдумливого прослуховування улюблених треків, можливо, варто розглянути інші варіанти з більш збалансованим та нейтральним звучанням.

Коли Astro A20 X буде доступною в Україні і яка ціна?

Astro A20 X стане доступною для покупки в Україні вже в жовтні. Гарнітура пропонуватиметься у чорному та білому кольорах

Офіційна ціна становить 180 доларів, а в Україні вона обійдеться в 8000 гривень.