Logitech представила Astro A20 X – беспроводную игровую гарнитуру, решающую давнюю проблему геймеров, владеющих несколькими платформами. Ее ключевая инновация, технология PlaySync, позволяет мгновенно переключаться между двумя устройствами, такими как PlayStation и Xbox, нажатием одной кнопки. Это делает ее привлекательным решением для тех, кто устал от коллекционирования наушников для каждой консоли.

24 Канал посетил закрытую презентацию новых гаджетов Logitech G, увидел гарнитуру Astro A20 X, попользовались ею неделю и теперь мы готовы рассказать вам, стоит ли обратить внимание на эти наушники (если вы геймер), а кому лучше пройти мимо.

Какое главное преимущество Astro A20 X?

Новая Astro A20 X – это ответ на запрос игроков с несколькими консолями, которые годами искали единую гарнитуру для своих PlayStation, Xbox и ПК. Аналогичный гаджет действительно трудно найти на рынке – в свое время я искал подобное устройство.

Любой консольный геймер знает, насколько не просто подобрать беспроводную гарнитуру, да еще и такую, которая бы имела официальную поддержку обеих консолей и имела возможность быстро переключаться между девайсами без дополнительных настроек.

Logitech предложила элегантное и функциональное решение, которое выделяет A20 X на фоне конкурентов. Устройство официально поддерживает смартфоны, PC, Xbox Series S|X, PlayStation 5, и Nintendo Switch и позволяет быстро переключаться между девайсами благодаря поддержке Bluetooth и PlaySync (за это отвечает специальный передатчик).



Astro A20 X / Фото 24 Канал

Что за технология PlaySync и в чем ее преимущество?

Сердцем гарнитуры является ее USB-C передатчик с двумя портами и кнопкой PlaySync. Эта технология позволяет подключать гарнитуру одновременно к двум системам.

Адаптер для подключения гарнитуры Astro A20 X к консолям / Фото 24 Канал

Например, один порт можно использовать для PlayStation 5, а другой – для Xbox Series X, ПК или Nintendo Switch. Переключение между ними происходит мгновенно, достаточно лишь нажать кнопку на гарнитуре.



Кнопка PlaySync подключает гарнитуру к передатчику / Фото 24 Канал

Это избавляет от необходимости постоянно переподключать кабели или покупать отдельные передатчики, как это было раньше. Гарнитуру можно использовать даже для звонков.

Кроме беспроводного соединения LIGHTSPEED с радиусом действия до 30 метров, гарнитура поддерживает подключение через обычный Bluetooth 5.3, что делает ее по-настоящему универсальной.

Вот вы играете в любимую игру и в этот момент вам звонит важный контакт – вам достаточно нажать кнопку Bluetooth на левом наушнике, гарнитура соединится с телефоном и вы можете ответить на звонок, а потом так же быстро переключиться на консоль.

Насколько комфортной является Astro A20 X?

Внешне Astro A20 X сильно напоминает модель Logitech G522, отходя от традиционного для Astro массивного и несколько угловатого дизайна. Новая конструкция более округлая, изготовлена из легкого и гибкого пластика. Вес устройства составляет всего 290 граммов, что делает его почти неощутимым на голове.

Astro A20 X удобно сидит на голове / Фото 24 Канал

Стоит заметить, что мне крайне трудно долго находиться в наушниках во время затяжных игровых сессий. Со временем появляется ощущение некомфортного давления и даже боли. Astro A20 X внешне выглядят массивным, но как только вы возьмете их в руки, то поймете насколько они легкие.

Кроме того, они гибкие, а тканевые амбушюры наполненные пеной с эффектом памяти очень мягкие и хорошо пропускают воздух.

Дуга, которая соединяет драйверы, имеет дополнительное подвесное оголовье, что равномерно распределяет вес. Его можно отрегулировать – с каждой стороны оно имеет два специальных крепления, которые можно перецепить по высоте.

Здесь отмечу, что сам процесс изменения длины оголовья может быть довольно непростым, поскольку оно туго крепится к дуге на специальный фиксатор. Дам совет – лучше держать оголовье за резиновое основание возле крепления, во избежание вероятного повреждения.



Пластиковые крепления оголовья / Фото 24 Канал

Хотя чаши наушников не поворачиваются, что может создать неудобства для людей с большими ушами, в целом посадка удобна даже для тех, кто носит очки. Благодаря гибкости дуги драйверы можно отвести от головы на большое расстояние без страха, что что-то сломается.

Какое качество звука предлагает гарнитура Astro A20 X?

А теперь стоит поговорить о самом главном – звук. За воспроизведение отвечают 40-миллиметровые драйверы. Они создают сбалансированную звуковую картину с небольшим акцентом на низких частотах, что добавляет взрывам и выстрелам в играх вроде Call of Duty или Battlefield дополнительной мощности, но не заглушает диалоги или музыку.

Однако, высокие частоты могут казаться несколько резкими, а сибилянты (шипящие звуки) – пронзительными.

Для настройки звука предусмотрено три встроенных профиля эквалайзера:

Astro : усиливает басы для более эффектного игрового опыта.

: усиливает басы для более эффектного игрового опыта. Pro : делает акцент на вокале и диалогах.

: делает акцент на вокале и диалогах. Studio: предлагает более нейтральное и сбалансированное звучание: предлагает более нейтральное и сбалансированное звучание.

На ПК и Xbox гарнитура поддерживает технологии виртуального объемного звука, например Dolby Atmos и Windows Sonic, что значительно улучшает позиционирование источников звука в пространстве и позволяет легче определять местонахождение противников. На PlayStation 5 есть поддержка 3D звука.

Среди недостатков стоит отметить невысокий максимальный уровень громкости и слабую звукоизоляцию – вы будете слышать окружающие шумы (это, очевидно, плата за мягкость "дышащих" амбушюр).

Микрофон и программное обеспечение

Гарнитура оснащена съемным микрофоном с функцией с частотой дискретизации 48 кГц, обеспечивая чистое звучание даже на фоне внешних шумов.

Дуга микрофона гибкая и его можно сместить ближе ко рту, отстранить, или же полностью снять, поскольку он подключается к наушникам благодаря 3,5 миллиметровому разъему.



Микрофон можно снять, если он вам не нужен / Фото 24 Канал

Улучшить качество можно с помощью программного обеспечения Logitech G Hub, которое предлагает набор эффектов Blue VO!. Также через G Hub и мобильное приложение Logitech G можно загружать профили эквалайзера, созданные сообществом для модели G522, и настраивать RGB-подсветку.

В приложении можно настроить эквалайзер, микрофон и иллюминацию по пресету, или по собственному вкусу / Фото 24 Канал

Важно! На момент тестирования наушников подключить их к приложению не удалось. Хотя оно уже имеет поддержку гарнитуры, но не тестирование на нескольких устройствах показало, что программа просто не может найти устройство. Однако программа для PC прекрасно "видит" наушники и позволяет все настроить.

Как долго наушники работают без батареи?

Astro A20 X демонстрирует хорошие показатели автономности. С включенной RGB-подсветкой гарнитура работает до 40 часов, а вот без нее (а вы, скорее всего, захотите ее выключить) – до 90 часов. Это значительно больше, чем у некоторых конкурентов, хотя и уступает рекордам рынка.

На практике за неделю с выключенной иллюминацией наушники потеряли лишь 10% заряда.

Для экономии заряда предусмотрена функция автоматического выключения через 10 минут бездействия, а заряжается устройство через современный порт USB-C.

Кому эти наушники точно не нужны?

Несмотря на свою инновационность и универсальность, Astro A20 X не является идеальным выбором для абсолютно каждого геймера. Существуют несколько сценариев, при которых стоит обратить внимание на другие модели, представленные на рынке.

Игроки, которые используют только одну платформу. Главное преимущество и значительная часть стоимости Astro A20 X заключается в технологии PlaySync, что позволяет мгновенно переключаться между Xbox и PlayStation / ПК. Если вы играете исключительно на одной консоли и не планируете покупать другую, вы фактически переплачиваете за функцию, которой не будете пользоваться.

В таком случае рациональнее приобрести специализированную гарнитуру для вашей платформы, которая может предложить лучшие характеристики за ту же цену или аналогичные за меньшую.

Киберспортсмены и геймеры в шумном окружении. Гарнитура имеет довольно слабую пассивную звукоизоляцию. Тканевые амбушюры хорошо пропускают воздух, но так же хорошо пропускают и внешние звуки. Если вы часто играете на турнирах, в общежитии или просто в комнате, где есть другие люди или источники шума (телевизор, разговоры), это может сильно отвлекать внимание.

Для максимальной концентрации лучше подойдут модели с лучшей изоляцией, например, с кожаными амбушюрами, или гарнитуры с активным шумоподавлением (ANC).

Аудиофилы и ценители качественной музыки. Хотя Astro A20 X обеспечивает хороший игровой звук с акцентом на басах, ее звуковой профиль не является идеальным для прослушивания музыки. Если вы ищете универсальное устройство и для игр, и для вдумчивого прослушивания любимых треков, возможно, стоит рассмотреть другие варианты с более сбалансированным и нейтральным звучанием.

Когда Astro A20 X будет доступной в Украине и какая цена?

Astro A20 X станет доступной для покупки в Украине уже в октябре. Гарнитура будет предлагаться в черном и белом цветах

Официальная цена составляет 180 долларов, а в Украине она обойдется в 8000 гривен.