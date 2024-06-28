Старий російський супутник розпався на орбіті, загрожуючи життю астронавтів на МКС

Знову? Знову! Астронавти на борту Міжнародної космічної станції отримали наказ переміститися до своїх космічних кораблів після того, як їм повідомили, що шматки розбитого супутника прямують до них. Аналогічна ситуація траплялась у минулому, і обидва рази причиною для занепокоєння були відпрацьовані російські супутники, які розлетілися на друзки.

Що це було

У середу компанія LeoLabs, що займається відстеженням космічного простору, виявила хмару уламків, утворену після того, як непрацюючий супутник розпався на низькій навколоземній орбіті. За даними Космічного командування США, російський списаний супутник RESURS-P1 розпався на частини 26 червня, в результаті чого утворилося понад 100 уламків, які можна відстежити. Скільки було дрібніших частин, дізнатися неможливо.

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За даними спостереження, супутник важив близько 6 000 кілограмів і перебував на майже круговій орбіті на висоті 355 кілометрів над Землею, коли він розвалився на частини. МКС обертається навколо Землі на висоті приблизно 400 кілометрів. Відповідно, астронавтам на борту космічної станції було наказано сховатися на місці для перестраховки.

Центр управління польотами продовжував стежити за траєкторією польоту уламків, і приблизно через годину екіпаж отримав дозвіл покинути космічний корабель, а станція відновила нормальну роботу,

– додали в космічному агентстві.

Зараз до МКС пристиковані три космічні кораблі:

Російська капсула "Союз".

Космічний корабель SpaceX Crew Dragon.

Проблемний Starliner компанії Boeing, який усе ще перебуває там на невизначений термін.

Командування підтвердило, що "не помітило жодних безпосередніх загроз і продовжує проводити рутинну оцінку взаємодії для підтримки безпеки і стійкості космічної галузі".

Проблема космічного сміття

Це далеко не перший випадок, коли екіпажі отримують інструкції щодо укриття всередині своїх космічних апаратів, і з огляду на те, що наша орбіта стає дедалі більш захаращеною, це, ймовірно, не останній. Експерти вже давно попереджають, що уламки космічного сміття можуть зіштовхуватися один з одним, розбиваючись на дрібніші фрагменти і збільшуючи небезпеку в геометричній прогресії.

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У 2021 році Росія викликала широку критику, коли навмисно знищила непрацюючий супутник радянських часів на низькій навколоземній орбіті під час випробувань протисупутникової зброї, утворивши тисячі уламків. У той час фрагменти супутника також змусили людей на борту МКС шукати укриття. NASA засудило ці випробування, назвавши їх "безрозсудними і небезпечними", а Організація Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію проти випробувань протисупутникових ракетних систем, проти якої раніше голосували Росія та Китай. Варто зазначити, що уламки супутника, знищеного росією у 2021 році, досі загрожують апаратам Starlink, іншим супутникам та МКС.