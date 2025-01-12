Найяскравіші астрономічні події 2025 року: календар незабутніх спостережень

2025 рік обіцяє бути багатим на вражаючі астрономічні події, які змусять дивитися вгору навіть тих, хто зазвичай байдужий до зоряного неба. Дещо, як от метеоритний потік Квадрантиди, уже відбулося, але попереду ще чимало видовищ.

Протягом року спостерігачі зможуть побачити яскраву Венеру, часткове сонячне затемнення, три супермісяці, а також численні метеорні потоки. 24 Канал підготував детальний календар найцікавіших подій.

Читайте на сайті Перша комета 2025 року може освітити небо у понеділок, якщо не розпадеться раніше

Єдина комета 2025 року

Коли: 13 січня

На цей час єдина комета, яка має реальні шанси стати видимою неозброєним оком, це Комета C/2024 G3 (ATLAS).

Ця комета досягне перигелію, тобто найближчої до Сонця точки орбіти, вже 13 січня 2025 року на відстані лише 0,094 астрономічної одиниці (AU). За прогнозами, її яскравість може перевищити -1 зоряну величину, що зробить її однією з найяскравіших комет останніх років.

C/2024 G3 (ATLAS) може стати вражаючим об'єктом для спостереження на ранковому небі, особливо для мешканців Південної півкулі.

Якщо комета витримає сонячне тепло та не розпадеться, спостерігачі матимуть можливість побачити її без додаткових оптичних приладів. Це робить комету ATLAS одним із найбільш очікуваних астрономічних явищ 2025 року.

Венера у максимальній яскравості

Коли: 19 лютого 2025 року

Венера наблизиться до Землі та сягне максимальної яскравості (-4,5 зоряної величини). Спостерігаючи через телескоп, можна буде побачити її як тонкий серп.

Повне місячне затемнення

Коли: 13–14 березня 2025 року

Перше з 2022 року повне затемнення Місяця триватиме 65 хвилин і буде добре видиме в Північній Америці. Місяць набуде червоного відтінку.

Північне сяйво під час рівнодення

Коли: 20 березня та 22 вересня 2025 року

Рівнодення створює ідеальні умови для полярного сяйва. Пік сонячної активності сприятиме яскравим полярним спалахам.

Часткове сонячне затемнення

Коли: 29 березня 2025 року

Жителі Північної Америки зможуть побачити затемнення Сонця до 94%. Також явище буде видиме в Європі та Північній Африці.

Метеорні потоки 2025 року

Ліриди

Коли: 22 квітня

Очікувана кількість метеорів (ZHR): 18

Ета-Аквариди

Коли: 5 травня

Очікувана кількість метеорів (ZHR): 50

Південні Дельта-Аквариди

Коли: 31 липня

Очікувана кількість метеорів (ZHR): 25

Персеїди

Коли: 12 серпня

Очікувана кількість метеорів (ZHR): 100

Оріоніди

Коли: 21 жовтня

Очікувана кількість метеорів (ZHR): 20

Леоніди

Коли: 17 листопада

Очікувана кількість метеорів (ZHR): 10

Гемініди

Коли: 14 грудня

Очікувана кількість метеорів (ZHR): 150

Урсиди

Коли: 22 грудня

Очікувана кількість метеорів (ZHR): 10

Метеорний потік Ета Аквариди

Коли: 6–7 травня 2025 року

Один із найяскравіших метеорних дощів року, спричинений уламками комети Галлея, досягне до 60 метеорів на годину. Найкраще його спостерігати в Південній півкулі.

Кільця Сатурна

Коли: 21 вересня 2025 року

Сатурн сяятиме найяскравіше, коли Земля опиниться між ним і Сонцем. Це найкращий час для спостереження за його кільцями.

З'єднання Венери та Юпітера

Коли: 12 серпня 2025 року

Рідкісне явище: Венера та Юпітер зійдуться на небі на відстані менш ніж градус. Планети будуть добре видимі неозброєним оком.

Супермісяць "Бобровий Місяць"

Коли: 5 листопада 2025 року

Найближчий до Землі повний Місяць року сяятиме на небі в листопаді. Це буде найближчий супермісяць із 2019 року.

Дивіться також На Місяць і до зірок: ключові космічні місії, за якими варто стежити у 2025 році

2025 рік подарує безліч можливостей для спостереження за космічними дивами. Оберіть зручний час і насолоджуйтеся красою нічного неба!