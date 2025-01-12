В течение года наблюдатели смогут увидеть яркую Венеру, частичное солнечное затмение, три суперлуния, а также многочисленные метеорные потоки. 24 Канал подготовил подробный календарь самых интересных событий.

Читайте на сайте Первая комета 2025 года может осветить небо в понедельник, если не распадется раньше

Единственная комета 2025 года

Когда: 13 января

В настоящее время единственная комета, которая имеет реальные шансы стать видимой невооруженным глазом, это Комета C/2024 G3 (ATLAS).

Эта комета достигнет перигелия, то есть ближайшей к Солнцу точки орбиты, уже 13 января 2025 года на расстоянии всего лишь 0,094 астрономической единицы (AU). По прогнозам, ее яркость может превысить -1 звездную величину, что сделает ее одной из самых ярких комет последних лет.

C/2024 G3 (ATLAS) может стать впечатляющим объектом для наблюдения на утреннем небе, особенно для жителей Южного полушария.

Если комета выдержит солнечное тепло и не распадется, наблюдатели будут иметь возможность увидеть ее без дополнительных оптических приборов. Это делает комету ATLAS одним из самых ожидаемых астрономических явлений 2025 года.

Венера в максимальной яркости

Когда: 19 февраля 2025 года

Венера приблизится к Земле и достигнет максимальной яркости (-4,5 звездной величины). Наблюдая через телескоп, можно будет увидеть ее как тонкий серп.

Полное лунное затмение

Когда: 13–14 марта 2025 года

Первое с 2022 года полное затмение Луны продлится 65 минут и будет хорошо видно в Северной Америке. Луна приобретет красный оттенок.

Северное сияние во время равноденствия

Когда: 20 марта и 22 сентября 2025 года

Равноденствие создает идеальные условия для полярного сияния. Пик солнечной активности будет способствовать ярким полярным вспышкам.

Частичное солнечное затмение

Когда: 29 марта 2025 года

Жители Северной Америки смогут увидеть затмение Солнца до 94%. Также явление будет видно в Европе и Северной Африке.

Метеорные потоки 2025 года

Лириды

Когда: 22 апреля

Ожидаемое количество метеоров (ZHR): 18

Эта-Аквариды

Когда: 5 мая

Ожидаемое количество метеоров (ZHR): 50

Южные Дельта-Аквариды

Когда: 31 июля

Ожидаемое количество метеоров (ZHR): 25

Персеиды

Когда: 12 августа

Ожидаемое количество метеоров (ZHR): 100

Ориониды

Когда: 21 октября

Ожидаемое количество метеоров (ZHR): 20

Леониды

Когда: 17 ноября

Ожидаемое количество метеоров (ZHR): 10

Геминиды

Когда: 14 декабря

Ожидаемое количество метеоров (ZHR): 150

Урсиды

Когда: 22 декабря

Ожидаемое количество метеоров (ZHR): 10

Метеорный поток Эта Аквариды

Когда: 6–7 мая 2025 года

Один из самых ярких метеорных дождей года, вызванный обломками кометы Галлея, достигнет до 60 метеоров в час. Лучше всего его наблюдать в Южном полушарии.

Кольца Сатурна

Когда: 21 сентября 2025 года

Сатурн будет сиять ярче всего, когда Земля окажется между ним и Солнцем. Это лучшее время для наблюдения за его кольцами.

Соединение Венеры и Юпитера

Когда: 12 августа 2025 года

Редкое явление: Венера и Юпитер сойдутся на небе на расстоянии менее чем градус. Планеты будут хорошо видны невооруженным глазом.

Суперлуние "Бобровая Луна"

Когда: 5 ноября 2025 года

Ближайшая к Земле полная Луна года будет сиять на небе в ноябре. Это будет ближайшее суперлуние с 2019 года.

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2025 год подарит множество возможностей для наблюдения за космическими чудесами. Выберите удобное время и наслаждайтесь красотой ночного неба!