В течение года наблюдатели смогут увидеть яркую Венеру, частичное солнечное затмение, три суперлуния, а также многочисленные метеорные потоки. 24 Канал подготовил подробный календарь самых интересных событий.
Читайте на сайте Первая комета 2025 года может осветить небо в понедельник, если не распадется раньше
Единственная комета 2025 года
Когда: 13 января
В настоящее время единственная комета, которая имеет реальные шансы стать видимой невооруженным глазом, это Комета C/2024 G3 (ATLAS).
Эта комета достигнет перигелия, то есть ближайшей к Солнцу точки орбиты, уже 13 января 2025 года на расстоянии всего лишь 0,094 астрономической единицы (AU). По прогнозам, ее яркость может превысить -1 звездную величину, что сделает ее одной из самых ярких комет последних лет.
C/2024 G3 (ATLAS) может стать впечатляющим объектом для наблюдения на утреннем небе, особенно для жителей Южного полушария.
Если комета выдержит солнечное тепло и не распадется, наблюдатели будут иметь возможность увидеть ее без дополнительных оптических приборов. Это делает комету ATLAS одним из самых ожидаемых астрономических явлений 2025 года.
Венера в максимальной яркости
Когда: 19 февраля 2025 года
Венера приблизится к Земле и достигнет максимальной яркости (-4,5 звездной величины). Наблюдая через телескоп, можно будет увидеть ее как тонкий серп.
Полное лунное затмение
Когда: 13–14 марта 2025 года
Первое с 2022 года полное затмение Луны продлится 65 минут и будет хорошо видно в Северной Америке. Луна приобретет красный оттенок.
Северное сияние во время равноденствия
Когда: 20 марта и 22 сентября 2025 года
Равноденствие создает идеальные условия для полярного сияния. Пик солнечной активности будет способствовать ярким полярным вспышкам.
Частичное солнечное затмение
Когда: 29 марта 2025 года
Жители Северной Америки смогут увидеть затмение Солнца до 94%. Также явление будет видно в Европе и Северной Африке.
Метеорные потоки 2025 года
- Лириды
Когда: 22 апреля
Ожидаемое количество метеоров (ZHR): 18
- Эта-Аквариды
Когда: 5 мая
Ожидаемое количество метеоров (ZHR): 50
- Южные Дельта-Аквариды
Когда: 31 июля
Ожидаемое количество метеоров (ZHR): 25
- Персеиды
Когда: 12 августа
Ожидаемое количество метеоров (ZHR): 100
- Ориониды
Когда: 21 октября
Ожидаемое количество метеоров (ZHR): 20
- Леониды
Когда: 17 ноября
Ожидаемое количество метеоров (ZHR): 10
- Геминиды
Когда: 14 декабря
Ожидаемое количество метеоров (ZHR): 150
- Урсиды
Когда: 22 декабря
Ожидаемое количество метеоров (ZHR): 10
Метеорный поток Эта Аквариды
Когда: 6–7 мая 2025 года
Один из самых ярких метеорных дождей года, вызванный обломками кометы Галлея, достигнет до 60 метеоров в час. Лучше всего его наблюдать в Южном полушарии.
Кольца Сатурна
Когда: 21 сентября 2025 года
Сатурн будет сиять ярче всего, когда Земля окажется между ним и Солнцем. Это лучшее время для наблюдения за его кольцами.
Соединение Венеры и Юпитера
Когда: 12 августа 2025 года
Редкое явление: Венера и Юпитер сойдутся на небе на расстоянии менее чем градус. Планеты будут хорошо видны невооруженным глазом.
Суперлуние "Бобровая Луна"
Когда: 5 ноября 2025 года
Ближайшая к Земле полная Луна года будет сиять на небе в ноябре. Это будет ближайшее суперлуние с 2019 года.
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