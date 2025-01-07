Як це буде

Комети – це особливі об'єкти. Вони складаються переважно з льоду, який під дією сонячного випромінювання руйнується й розпадається на тисячі дрібних частинок. Ці уламки створюють довжелезний хвіст, що тягнеться за кометою і яскраво сяє, дозволяючи нам бачити його з Землі. На жаль, саме цей факт означає, що комети довго не живуть: Сонце поступово руйнує їх, знімаючи матеріал шар за шаром, аж поки вся структура не розпадеться, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky And Telescope.

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Цей конкретний об'єкт отримав назву C/2024 G3. Він пролетить повз Землю без жодної загрози для нас. Однак усе може змінитися, якщо йому не вдасться пережити наближення з Сонцем з 13 січня по 16 січня. У цьому випадку уламки розлетяться в різні боки й цілком можуть одного дня досягти Землі. Однак говорити про це ще зарано.

Як уже зрозуміло, існує шанс, що комета зруйнується ще до того, як стане добре видимою тут, на Землі. Початкові розрахунки орбіти показували, що комета прилетіла до нас із хмари Оорта. За статистикою, більшість менших комет з цього величезного і далекого космічного сховища мають погану звичку розпадатися під час зближення з Сонцем. Але додаткові спостереження уточнили орбіту й тепер вказують на те, що цей гість є "динамічно старою" кометою. Іншими словами, це не перша її подорож навколо Сонця. Тому, оскільки вона вже як мінімум раз пережила це випробування 160 000 років тому, цілком може зробити це знову.

Вона наблизиться до зорі на відстань 13,5 мільйона кілометрів. Учені прогнозують, що при найближчому зближенні комета досягне зоряної величини -5, що зробить її яскравішою за будь-яку зірку в нічному небі, окрім самого Сонця, а також яскравішою за Венеру. Розсіювання від пилу в комі та хвості відіграватиме певну роль у збільшенні блиску.

Хоча лише найдосвідченіші спостерігачі та фотографи можуть спробувати побачити або сфотографувати її в момент перигелію (найближча до Сонця точка орбіти небесного тіла), більшості з нас узагалі буде краще й безпечніше стежити за кометою на зображеннях коронографа LASCO C3. Комета пройде через поле зору коронографа 11-14 січня.



C/2024 G3, сфотографована 15 грудня. У цей момент вона не видима неозброєним оком / Фото Nick James, BAA

Найкращі шанси побачити нову комету матимуть жителі Південної півкулі. Для тих, хто перебуває північніше екватора, це буде складним завданням. Учені кажуть, що спостерігачі до 40 градуса північної широти зможуть бачити її поблизу Сонця відразу після заходу, але комета буде ставати слабшою з плином доби, поки зовсім не зникатиме за горизонтом. Але всі, хто проживає вище, на жаль, будуть позбавлені такої розкоші. На жаль, Україна знаходиться дещо вище. Наприклад, Крим починається приблизно на 44 градусі, а Одеська область – на 45-му.

Очікується, що найкращі можливості для спостереження триватимуть до 20 січня, коли її блиск впаде приблизно на дві зоряні величини.

Ця комета, ймовірно, стане найяскравішою у 2025 році. За прогнозами, комети, видимі неозброєним оком, більше не з'являться на небі цього року.