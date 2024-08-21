ASUS Zenbook S 16 офіційно в Україні: потужний та ультратонкий ноутбук для будь-яких завдань
В Україні нарешті офіційно доступний ASUS Zenbook S 16 (UM5606). Пристрій поєднав у собі унікальну потужність та невеликі розміри, а ще від обладнаний найсучаснішим залізом. ASUS обіцяє великий час роботи від батареї та виконання найширшого спектру завдань.
Zenbook S 16 оснащений новітнім потужним процесором від AMD (Ryzen AI 9 HX 370), а також нейронним процесор (NPU з продуктивність 50 TOPS), без яких не обходиться жоден сучасний ноутбук. Ґаджет також отримав сучасний графічний процесор (Radeon 890M), якого має вистачити для різноманітних завдань і навіть ігор, інформує Техно 24.
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У ASUS стверджують, що така комбінація забезпечить високу продуктивність попри тонкий профіль. Це стало можливим завдяки унікальному виробничому процесу.
Товщина Zenbook S 16 становить лише 1,1 см, що робить його найтоншим і найкомпактнішим 16-дюймовим ноутбуком на ринку. Попри ультратонкий дизайн, він містить повний набір передових компонентів, зокрема:
- акумулятор ємністю 78 Вт-год, що забезпечує продуктивність протягом усього дня,
- до 32 ГБ оперативної пам'яті,
- до 2 ТБ твердотільного накопичувача PCIe 4.0 SSD.
Ноутбук оснащений тачпадом зі співвідношенням сторін 16:10, який на 40% більший, ніж у попередніх моделях, і підтримує інтуїтивно зрозумілі смарт-жести.
ASUS Zenbook S 16 вже в Україні / Фото ASUS
OLED-дисплей ASUS Lumina з роздільною здатністю 3K і частотою оновлення 120 Гц забезпечує якість зображення з високою точністю передачі кольору, сертифікований Pantone і DisplayHDR True Black 500.Ноутбук також може похизуватися потужною аудіосистемою з шістьма динаміками, сертифікованою Harman Kardon, що забезпечує насичений звук з ефектом занурення завдяки технології Dolby Atmos.
Ноутбук отримав 16-дюймовий 3К дисплей / Фото ASUS
Zenbook S 16 також оснащений модулем безпеки Microsoft Pluton, який об'єднує апаратні, мікропрограмні та програмні засоби захисту, а також розширені функції біометричної ідентифікації, такі як розпізнавання обличчя та адаптивне блокування за допомогою інфрачервоної камери ASUS AiSense.
Технічні характеристики
|
ASUS ZenBook S 16 (UM5606)
|
Процесор
|
AMD Ryzen AI 9 HX 370
AMD Ryzen AI 9 365
|
Дисплей
|
Дисплей ASUS Lumina OLED: 16", 16:10, 3K (2880 x 1800), тонкі рамки (NanoEdge), співвідношення площі екрана до площі панелі 90%, пікова яскравість 550 кд/м2, 100% DCI-P3, сертифікація DisplayHDR True Black 500, частота оновлення 120 Гц
|
Операційна система
|
Windows 11 Home / Pro
|
Відеокарта
|
До AMD Radeon 890M
|
Оперативна пам’ять
|
До 32 ГБ пам’яті LPDDR5x 7500 МГц
|
Накопичувачі
|
SSD до 2 ТБ, PCIe 4
|
Інтерфейси
|
Wi-Fi 7 (802.11be)
До Bluetooth 5.4
|
Камера
|
Full HD з ІЧ-сенсором, AiSense, ACS
|
Порти
|
2 x USB 4.0 Type-C
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A
1 x HDMI 2.1 TMDS
1 x аудіовихід
1 x картридер SD (USH-II)
|
Тачпад
|
Збільшений тачпад (150,3 x 99,5 мм) з підтримкою інтелектуальних жестів
|
Звук
|
6 вбудованих динаміків
Інтелектуальний підсилювач
3 вбудованих мікрофони
Сертифікація Harman Kardon
Сертифікація Dolby Atmos
|
Акумулятор
|
78 Вт·год
|
Блок живлення
|
Блок живлення 65 Вт
Вихід: 5–20 В, 65 Вт
Вхід: 100–240 В змін. струму, 50/60 Гц, універсальний
|
Розміри
|
353,6 x 243 x 11 мм
|
Маса
|
1,5 кг
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Ціна та доступність
ASUS Zenbook S 16 (UM5606) буде доступний в Україні до кінця серпня за ціною 94 499 гривень. Попереднє замовлення можна оформити в офіційному інтернет-магазині ASUS Україна та в роздрібних мережах партнерів ASUS.