ASUS Zenbook S 16 офіційно в Україні: потужний та ультратонкий ноутбук для будь-яких завдань

21 серпня 2024, 12:32
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Автор: Михайло Года

В Україні нарешті офіційно доступний ASUS Zenbook S 16 (UM5606). Пристрій поєднав у собі унікальну потужність та невеликі розміри, а ще від обладнаний найсучаснішим залізом. ASUS обіцяє великий час роботи від батареї та виконання найширшого спектру завдань.

Zenbook S 16 оснащений новітнім потужним процесором від AMD (Ryzen AI 9 HX 370), а також нейронним процесор (NPU з продуктивність 50 TOPS), без яких не обходиться жоден сучасний ноутбук. Ґаджет також отримав сучасний графічний процесор (Radeon 890M), якого має вистачити для різноманітних завдань і навіть ігор, інформує Техно 24.

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У ASUS стверджують, що така комбінація забезпечить високу продуктивність попри тонкий профіль. Це стало можливим завдяки унікальному виробничому процесу.

Товщина Zenbook S 16 становить лише 1,1 см, що робить його найтоншим і найкомпактнішим 16-дюймовим ноутбуком на ринку. Попри ультратонкий дизайн, він містить повний набір передових компонентів, зокрема:

  • акумулятор ємністю 78 Вт-год, що забезпечує продуктивність протягом усього дня,
  • до 32 ГБ оперативної пам'яті,
  • до 2 ТБ твердотільного накопичувача PCIe 4.0 SSD.
До речі, Техно 24 вже готує огляд ASUS Zenbook S 16, тож зовсім скоро ми поділимося враженнями про пристрій з перших рук.

Ноутбук оснащений тачпадом зі співвідношенням сторін 16:10, який на 40% більший, ніж у попередніх моделях, і підтримує інтуїтивно зрозумілі смарт-жести.


ASUS Zenbook S 16 вже в Україні / Фото ASUS

OLED-дисплей ASUS Lumina з роздільною здатністю 3K і частотою оновлення 120 Гц забезпечує якість зображення з високою точністю передачі кольору, сертифікований Pantone і DisplayHDR True Black 500.

Ноутбук також може похизуватися потужною аудіосистемою з шістьма динаміками, сертифікованою Harman Kardon, що забезпечує насичений звук з ефектом занурення завдяки технології Dolby Atmos.


Ноутбук отримав 16-дюймовий 3К дисплей / Фото ASUS

Zenbook S 16 також оснащений модулем безпеки Microsoft Pluton, який об'єднує апаратні, мікропрограмні та програмні засоби захисту, а також розширені функції біометричної ідентифікації, такі як розпізнавання обличчя та адаптивне блокування за допомогою інфрачервоної камери ASUS AiSense.

Технічні характеристики

ASUS ZenBook S 16 (UM5606)

Процесор

AMD Ryzen AI 9 HX 370

AMD Ryzen AI 9 365

Дисплей

 Дисплей ASUS Lumina OLED: 16", 16:10, 3K (2880 x 1800), тонкі рамки (NanoEdge), співвідношення площі екрана до площі панелі 90%, пікова яскравість 550 кд/м2, 100% DCI-P3, сертифікація DisplayHDR True Black 500, частота оновлення 120 Гц

Операційна система

Windows 11 Home / Pro

Відеокарта

До AMD Radeon 890M         

Оперативна пам’ять

До 32 ГБ пам’яті LPDDR5x 7500 МГц

Накопичувачі

SSD до 2 ТБ, PCIe 4

Інтерфейси

Wi-Fi 7 (802.11be) 

До Bluetooth 5.4

Камера

Full HD з ІЧ-сенсором, AiSense, ACS

Порти

2 x USB 4.0 Type-C

1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A

1 x HDMI 2.1 TMDS

1 x аудіовихід

1 x картридер SD (USH-II)

Тачпад

Збільшений тачпад (150,3 x 99,5 мм) з підтримкою інтелектуальних жестів

Звук

6 вбудованих динаміків

Інтелектуальний підсилювач

3 вбудованих мікрофони

Сертифікація Harman Kardon

Сертифікація Dolby Atmos

Акумулятор

78 Вт·год

Блок живлення

Блок живлення 65 Вт

Вихід: 5–20 В, 65 Вт

Вхід: 100–240 В змін. струму, 50/60 Гц, універсальний  

Розміри

353,6 x 243 x 11 мм

Маса

1,5 кг

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Ціна та доступність

ASUS Zenbook S 16 (UM5606) буде доступний в Україні до кінця серпня за ціною 94 499 гривень. Попереднє замовлення можна оформити в офіційному інтернет-магазині ASUS Україна та в роздрібних мережах партнерів ASUS.