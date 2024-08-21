Zenbook S 16 оснащений новітнім потужним процесором від AMD (Ryzen AI 9 HX 370), а також нейронним процесор (NPU з продуктивність 50 TOPS), без яких не обходиться жоден сучасний ноутбук. Ґаджет також отримав сучасний графічний процесор (Radeon 890M), якого має вистачити для різноманітних завдань і навіть ігор, інформує Техно 24.

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У ASUS стверджують, що така комбінація забезпечить високу продуктивність попри тонкий профіль. Це стало можливим завдяки унікальному виробничому процесу.

Товщина Zenbook S 16 становить лише 1,1 см, що робить його найтоншим і найкомпактнішим 16-дюймовим ноутбуком на ринку. Попри ультратонкий дизайн, він містить повний набір передових компонентів, зокрема:

акумулятор ємністю 78 Вт-год, що забезпечує продуктивність протягом усього дня,

до 32 ГБ оперативної пам'яті,

до 2 ТБ твердотільного накопичувача PCIe 4.0 SSD.

До речі, Техно 24 вже готує огляд ASUS Zenbook S 16, тож зовсім скоро ми поділимося враженнями про пристрій з перших рук.

Ноутбук оснащений тачпадом зі співвідношенням сторін 16:10, який на 40% більший, ніж у попередніх моделях, і підтримує інтуїтивно зрозумілі смарт-жести.



ASUS Zenbook S 16 вже в Україні / Фото ASUS

OLED-дисплей ASUS Lumina з роздільною здатністю 3K і частотою оновлення 120 Гц забезпечує якість зображення з високою точністю передачі кольору, сертифікований Pantone і DisplayHDR True Black 500.

Ноутбук також може похизуватися потужною аудіосистемою з шістьма динаміками, сертифікованою Harman Kardon, що забезпечує насичений звук з ефектом занурення завдяки технології Dolby Atmos.



Ноутбук отримав 16-дюймовий 3К дисплей / Фото ASUS

Zenbook S 16 також оснащений модулем безпеки Microsoft Pluton, який об'єднує апаратні, мікропрограмні та програмні засоби захисту, а також розширені функції біометричної ідентифікації, такі як розпізнавання обличчя та адаптивне блокування за допомогою інфрачервоної камери ASUS AiSense.

Технічні характеристики

ASUS ZenBook S 16 (UM5606) Процесор AMD Ryzen AI 9 HX 370 AMD Ryzen AI 9 365 Дисплей Дисплей ASUS Lumina OLED: 16", 16:10, 3K (2880 x 1800), тонкі рамки (NanoEdge), співвідношення площі екрана до площі панелі 90%, пікова яскравість 550 кд/м2, 100% DCI-P3, сертифікація DisplayHDR True Black 500, частота оновлення 120 Гц Операційна система Windows 11 Home / Pro Відеокарта До AMD Radeon 890M Оперативна пам’ять До 32 ГБ пам’яті LPDDR5x 7500 МГц Накопичувачі SSD до 2 ТБ, PCIe 4 Інтерфейси Wi-Fi 7 (802.11be) До Bluetooth 5.4 Камера Full HD з ІЧ-сенсором, AiSense, ACS Порти 2 x USB 4.0 Type-C 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 x HDMI 2.1 TMDS 1 x аудіовихід 1 x картридер SD (USH-II) Тачпад Збільшений тачпад (150,3 x 99,5 мм) з підтримкою інтелектуальних жестів Звук 6 вбудованих динаміків Інтелектуальний підсилювач 3 вбудованих мікрофони Сертифікація Harman Kardon Сертифікація Dolby Atmos Акумулятор 78 Вт·год Блок живлення Блок живлення 65 Вт Вихід: 5–20 В, 65 Вт Вхід: 100–240 В змін. струму, 50/60 Гц, універсальний Розміри 353,6 x 243 x 11 мм Маса 1,5 кг

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Ціна та доступність

ASUS Zenbook S 16 (UM5606) буде доступний в Україні до кінця серпня за ціною 94 499 гривень. Попереднє замовлення можна оформити в офіційному інтернет-магазині ASUS Україна та в роздрібних мережах партнерів ASUS.