Zenbook S 16 оснащен новейшим мощным процессором от AMD (Ryzen AI 9 HX 370), а также нейронным процессор (NPU с производительность 50 TOPS), без которых не обходится ни один современный ноутбук. Гаджет также получил современный графический процессор (Radeon 890M), которого должно хватить для различных задач и даже игр, информирует Техно 24.

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В ASUS утверждают, что такая комбинация обеспечит высокую производительность несмотря на тонкий профиль. Это стало возможным благодаря уникальному производственному процессу.

Толщина Zenbook S 16 составляет всего 1,1 см, что делает его самым тонким и компактным 16-дюймовым ноутбуком на рынке. Несмотря на ультратонкий дизайн, он содержит полный набор передовых компонентов, в частности:

аккумулятор емкостью 78 Вт-ч, что обеспечивает производительность в течение всего дня,

до 32 ГБ оперативной памяти,

до 2 ТБ твердотельного накопителя PCIe 4.0 SSD.

Кстати, Техно 24 уже готовит обзор ASUS Zenbook S 16, поэтому совсем скоро мы поделимся впечатлениями об устройстве из первых рук.

Ноутбук оснащен тачпадом с соотношением сторон 16:10, который на 40% больше, чем в предыдущих моделях, и поддерживает интуитивно понятные смарт-жесты.



ASUS Zenbook S 16 уже в Украине / Фото ASUS

OLED-дисплей ASUS Lumina с разрешением 3K и частотой обновления 120 Гц обеспечивает качество изображения с высокой точностью цветопередачи, сертифицирован Pantone и DisplayHDR True Black 500.

Ноутбук также может похвастаться мощной аудиосистемой с шестью динамиками, сертифицированной Harman Kardon, обеспечивающей насыщенный звук с эффектом погружения благодаря технологии Dolby Atmos.



Ноутбук получил 16-дюймовый 3К дисплей / Фото ASUS

Zenbook S 16 также оснащен модулем безопасности Microsoft Pluton, который объединяет аппаратные, микропрограммные и программные средства защиты, а также расширенные функции биометрической идентификации, такие как распознавание лица и адаптивная блокировка с помощью инфракрасной камеры ASUS AiSense.

Технические характеристики

ASUS ZenBook S 16 (UM5606) Процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 AMD Ryzen AI 9 365 Дисплей Дисплей ASUS Lumina OLED: 16", 16:10, 3K (2880 x 1800), тонкие рамки (NanoEdge), соотношение площади экрана к площади панели 90%, пиковая яркость 550 кд/м2, 100% DCI-P3, сертификация DisplayHDR True Black 500, частота обновления 120 Гц Операционная система Windows 11 Home / Pro Видеокарта До AMD Radeon 890M Оперативная память До 32 ГБ памяти LPDDR5x 7500 МГц Накопители SSD до 2 ТБ, PCIe 4 Интерфейсы Wi-Fi 7 (802.11be) До Bluetooth 5.4 Камера Full HD с ИК-сенсором, AiSense, ACS Порты 2 x USB 4.0 Type-C 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 x HDMI 2.1 TMDS 1 x аудиовыход 1 x картридер SD (USH-II) Тачпад Увеличенный тачпад (150,3 x 99,5 мм) с поддержкой интеллектуальных жестов Звук 6 встроенных динамиков Интеллектуальный усилитель 3 встроенных микрофона Сертификация Harman Kardon Сертификация Dolby Atmos Аккумулятор 78 Вт-ч Блок питания Блок питания 65 Вт Вых: 5–20 В, 65 Вт Вход: 100–240 В переменного. тока, 50/60 Гц, универсальный Размеры 353,6 x 243 x 11 мм Масса 1,5 кг

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Цена и доступность

ASUS Zenbook S 16 (UM5606) будет доступен в Украине до конца августа по цене 94 499 гривен. Предварительный заказ можно оформить в официальном интернет-магазине ASUS Украина и в розничных сетях партнеров ASUS.