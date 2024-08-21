Zenbook S 16 оснащен новейшим мощным процессором от AMD (Ryzen AI 9 HX 370), а также нейронным процессор (NPU с производительность 50 TOPS), без которых не обходится ни один современный ноутбук. Гаджет также получил современный графический процессор (Radeon 890M), которого должно хватить для различных задач и даже игр, информирует Техно 24.
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В ASUS утверждают, что такая комбинация обеспечит высокую производительность несмотря на тонкий профиль. Это стало возможным благодаря уникальному производственному процессу.
Толщина Zenbook S 16 составляет всего 1,1 см, что делает его самым тонким и компактным 16-дюймовым ноутбуком на рынке. Несмотря на ультратонкий дизайн, он содержит полный набор передовых компонентов, в частности:
- аккумулятор емкостью 78 Вт-ч, что обеспечивает производительность в течение всего дня,
- до 32 ГБ оперативной памяти,
- до 2 ТБ твердотельного накопителя PCIe 4.0 SSD.
Ноутбук оснащен тачпадом с соотношением сторон 16:10, который на 40% больше, чем в предыдущих моделях, и поддерживает интуитивно понятные смарт-жесты.
ASUS Zenbook S 16 уже в Украине / Фото ASUS
OLED-дисплей ASUS Lumina с разрешением 3K и частотой обновления 120 Гц обеспечивает качество изображения с высокой точностью цветопередачи, сертифицирован Pantone и DisplayHDR True Black 500.
Ноутбук получил 16-дюймовый 3К дисплей / Фото ASUS
Zenbook S 16 также оснащен модулем безопасности Microsoft Pluton, который объединяет аппаратные, микропрограммные и программные средства защиты, а также расширенные функции биометрической идентификации, такие как распознавание лица и адаптивная блокировка с помощью инфракрасной камеры ASUS AiSense.
Технические характеристики
|
ASUS ZenBook S 16 (UM5606)
|
Процессор
|
AMD Ryzen AI 9 HX 370
AMD Ryzen AI 9 365
|
Дисплей
|
Дисплей ASUS Lumina OLED: 16", 16:10, 3K (2880 x 1800), тонкие рамки (NanoEdge), соотношение площади экрана к площади панели 90%, пиковая яркость 550 кд/м2, 100% DCI-P3, сертификация DisplayHDR True Black 500, частота обновления 120 Гц
|
Операционная система
|
Windows 11 Home / Pro
|
Видеокарта
|
До AMD Radeon 890M
|
Оперативная память
|
До 32 ГБ памяти LPDDR5x 7500 МГц
|
Накопители
|
SSD до 2 ТБ, PCIe 4
|
Интерфейсы
|
Wi-Fi 7 (802.11be)
До Bluetooth 5.4
|
Камера
|
Full HD с ИК-сенсором, AiSense, ACS
|
Порты
|
2 x USB 4.0 Type-C
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A
1 x HDMI 2.1 TMDS
1 x аудиовыход
1 x картридер SD (USH-II)
|
Тачпад
|
Увеличенный тачпад (150,3 x 99,5 мм) с поддержкой интеллектуальных жестов
|
Звук
|
6 встроенных динамиков
Интеллектуальный усилитель
3 встроенных микрофона
Сертификация Harman Kardon
Сертификация Dolby Atmos
|
Аккумулятор
|
78 Вт-ч
|
Блок питания
|
Блок питания 65 Вт
Вых: 5–20 В, 65 Вт
Вход: 100–240 В переменного. тока, 50/60 Гц, универсальный
|
Размеры
|
353,6 x 243 x 11 мм
|
Масса
|
1,5 кг
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Цена и доступность
ASUS Zenbook S 16 (UM5606) будет доступен в Украине до конца августа по цене 94 499 гривен. Предварительный заказ можно оформить в официальном интернет-магазине ASUS Украина и в розничных сетях партнеров ASUS.