Місцеві жителі на Алясці щороку влаштовують фестиваль скидання автомобілів з високої скелі

Кожного четвертого липня, починаючи з 2005 року, місто Глейшер-В’ю на Алясці скидає купу автомобілів зі скелі. Ця дивна місцева традиція збирає величезну кількість глядачів.

Що відомо

Фестиваль, присвячений Дню незалежності США, відбувається на приватній території, куди запрошують тисячі людей. Він щороку організовується Арні Хрнчіром, який запевняє, що весь створений безлад потім прибирається, а транспортні рідини та скло видаляються з автомобілів, перш ніж вони вилетять. Однак деякі відвідувачі стверджують, що насправді ніхто нічого не прибирає належним чином.

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Цього року на фестивалі був присутній пілот дрона Реме Моралес, який згодом опублікував у своєму інстаграмі два відеоролики, на яких можна побачити кілька епічних запусків зі скелі.

Він пише, що ввесь процес триває 90 хвилин і нагадує зйомки нового "Форсажу.

На відео можна побачити високу скелю, яка закінчується неглибокою ямою та водоймою. Унизу можна розгледіти рештки побитих машин, і деякі з них дійсно виглядають так, ніби пролежали там уже деякий час. Автівки дійсно не мають вікон, але деякі з них, судячи з усього, набиті якимось сміттям чи конфетті, яке розлітається, коли автомобіль розганяється й починає падати.

Судячи з усього, публіці таке дійство подобається, адже внизу можна побачити великі натовпи, які з кожним роком не меншають.