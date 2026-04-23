OpenAI запускає автономних "агентів робочого простору"

Компанія OpenAI оголосила про запуск "агентів робочого простору" в ChatGPT, що стало значним кроком у розвитку штучного інтелекту для бізнесу. Цей інструмент дозволяє командам створювати інтелектуальних помічників, здатних самостійно виконувати складні завдання та інтегруватися в робочі процеси.

Які можливості відкривають автономні агенти?

OpenAI презентувала функцію "workspace agents" як еволюційне продовження концепції Custom GPTs, що існувала раніше. На відміну від своїх попередників, нові агенти розроблені спеціально для командної роботи та глибокої інтеграції в корпоративне середовище. Вони базуються на технології Codex і працюють у хмарній інфраструктурі, що дозволяє їм продовжувати виконання завдань навіть тоді, коли користувач перебуває поза мережею, пише TechJuice.

Однією з ключових особливостей цих агентів є їхня здатність збирати контекст і вчиняти дії в різних підключених інструментах, включаючи сторонні додатки, такі як Slack. Користувачі можуть налаштовувати автоматичний запуск агентів за розкладом або розгортати їх безпосередньо в месенджерах для оперативного реагування на вхідні запити. Завдяки наявності пам'яті та можливості коригування в процесі роботи ці цифрові помічники постійно вдосконалюються, адаптуючись до потреб конкретної команди.

OpenAI наводить кілька прикладів того, як ці інструменти можуть бути використані на практиці:

Наприклад, спеціалізований агент для перевірки програмного забезпечення може контролювати запити співробітників на відповідність корпоративній політиці, рекомендувати подальші дії та самостійно реєструвати технічні заявки.

Інший варіант – маршрутизатор відгуків про продукти, який здатний моніторити повідомлення в Slack, канали підтримки та публічні форуми, перетворюючи отриману інформацію на пріоритетні завдання та аналітичні звіти.

Також агенти можуть узяти на себе рутину з підготовки щотижневої звітності, самостійно збираючи дані, створюючи графіки та розсилаючи звіти колегам.

Для відділів продажів корисним стане помічник для роботи з потенційними клієнтами, який досліджує вхідні запити, оцінює їхню перспективність, готує чернетки листів та оновлює інформацію в CRM-системах, пише Neowin.

Як працюють агенти робочого простору: дивіться відео

Як створити свого помічника

Процес створення такого помічника максимально спрощений: у бічній панелі ChatGPT з'явився розділ "Агенти", де користувачеві достатньо описати потрібний робочий процес звичайною мовою. Система допоможе визначити послідовність кроків, підключити необхідні інструменти, додати специфічні навички та протестувати результат. Для полегшення старту розробники пропонують готові шаблони для таких сфер, як фінанси, продажі та маркетинг.

OpenAI запевняє, що існуючі Custom GPTs залишаються доступними, проте в майбутньому компанія спростить їхнє перетворення на повноцінних агентів робочого простору. Для корпоративних клієнтів передбачені розширені інструменти адміністрування та моніторингу, що дозволяють контролювати роботу агентів у межах встановлених організацією дозволів.

Доступність

Наразі функція перебуває на стадії дослідницького прев'ю і доступна користувачам планів ChatGPT Business, Enterprise, Edu, а також викладачам, повідомляє сама OpenAI. Після 6 травня 2026 року планується впровадження системи оплати на основі кредитів.