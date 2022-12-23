Навалилися одне на одного: автомобіль Tesla спричинив масову аварію на дорозі

Масштабну аварію в тунелі на острові Єрба-Буена, Каліфорнія, пов’язують із явищем фантомного гальмування автопілота Tesla. Повідомляється про зіткнення восьми автівок.

Водій Tesla звинувачує автопілот своєї машини в тому, що він спричинив нагромадження восьми автомобілів. Відеозапис показує дивну поведінку автомобіля перед аварією.

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Що сталося

Згідно зі звітом поліції, автомобіль Tesla, який їхав попереду, здійснив небезпечну зміну смуги руху, а потім різко сповільнився з 55 миль на годину до 20 миль. Це призвело до того, що сім інших автівок не встигли зреагувати й зіткнулися одна з одною позаду.

Цей сюжет телеканалу FOX 2 показує наслідки зіткнення, але не сам момент аварії: відео

Цей інцидент уже розслідується Національною адміністрацією безпеки дорожнього руху США (NHTSA) разом з кількома іншими аваріями, в тому числі в Каліфорнії та Флориді, які призвели до загибелі людей, а також в штаті Юта, де загинув мотоцикліст. Кожна з них пов'язана з удосконаленою системою допомоги водієві (ADAS) або FSD.