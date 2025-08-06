Компанію Tesla звинуватили у приховуванні доказів у справі про смертельну ДТП, що сталася у 2019 році. Як з'ясувалося, автовиробник отримав усі дані про аварію через три хвилини після інциденту, але роками стверджував, що вони втрачені. Внаслідок цього суд визнав, що третина провини за трагедію лежить на компанії.

Видання Elektrek отримало доступ до матеріалів справи і вияснив, що Tesla намагалася приховати свою провину, інформує 24 Канал.

Дивіться також Співзасновник Tesla назвав Cybertruck сміттєвим баком

Якими були деталі інциденту?

У квітні 2019 року сталася трагічна аварія, розслідування якої тривало п'ять років. Водій Tesla Model S, рухаючись з увімкненим автопілотом, відволікся на телефон, який впустив. У цей момент автомобіль на швидкості близько 100 км/год проїхав Т-подібне перехрестя і врізався в іншу машину. Внаслідок зіткнення загинула дівчина, а її супутник зазнав важких травм.

Tesla від самого початку заперечувала свою провину. Представники компанії стверджували, що водій сам перехопив керування, натиснувши на педаль акселератора, а відтак автопілот не міг нести відповідальність. За їхньою версією, неуважність водія стала єдиною причиною трагедії.

Однак під час судового розгляду з'ясувалися нові обставини. Експертиза, залучена стороною позивачів, показала, що через три хвилини після аварії бортовий комп'ютер автомобіля надіслав відеозапис інциденту та інші дані на сервери Tesla, після чого видалив локальну копію. Тобто компанія мала всю інформацію майже одразу.

Попри це, Tesla кілька років вводила слідство в оману. Спочатку представники компанії допомогли скласти офіційний запит так, щоб надати лише другорядні дані, наприклад історію дзвінків водія. Пізніше технічний спеціаліст Tesla безуспішно намагався витягти інформацію з пошкоджених компонентів авто, а згодом під присягою заявив у суді, що це неможливо.

Що ж сталося насправді?

Лише через п'ять років незалежний експерт, найнятий позивачами, зміг зробити цифрову копію пам'яті бортового комп'ютера. Він знайшов докази того, що архів з даними про аварію успішно відправили на сервери Tesla.

Цей факт змусив компанію нарешті надати записи. Вони показали, що водій не торкався ані педалей, ані керма. Автомобілем у момент ДТП керував автопілот, який не вимкнувся на перехресті, хоча мав це зробити згідно з налаштуваннями.

Хоча водій визнав свою провину через неуважність, присяжні поклали третину відповідальності на Tesla, оскільки її система безпеки не спрацювала належним чином. Зауважимо, що цей інцидент може сильно похитнути і так втрачену лояльність Tesla серед клієнтів компанії, які вже почали відмовлятися від автомобілів Ілона Маска віддаючи перевагу моделям конкурентів.