У США представили законопроєкт про 4-денний робочий тиждень, оскільки ШІ заміняє людей

Сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс, який під час пандемії COVID став мемом через своє фото в масці й рукавицях, вважає, що штучний інтелект і автоматизація повинні дати працівникам перепочинок. Він представив законопроєкт про чотириденний робочий тиждень, змусивши республіканців палати від люті.

Законопроєкт, якщо його приймуть, різко скоротить робочий час американців при збереженні їхнього поточного рівня заробітної плати. Поштовхом для нього стала поява нових форм автоматизації, які зараз ширяться світом, зокрема й штучного інтелекту.

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Новий закон Сандерса про тридцятидвохгодинний робочий тиждень, який з таким же успіхом можна назвати законом про триденні вихідні, пропонує чотириденний робочий тиждень у США, одночасно встановлюючи нові мінімальні ставки оплати понаднормової праці, щоб гарантувати, що компанії адекватно покривають прожитковий мінімум робітників. Він також заборонить роботодавцям платити працівникам менше, ніж вони отримують зараз, попри скорочення робочого часу.

Сьогодні американські працівники працюють на понад 400 відсотків продуктивніше, ніж у 1940-х роках. І все ж мільйони американців працюють довше за нижчу заробітну плату. Це має змінитися. Фінансові вигоди від великих досягнень у сфері штучного інтелекту, автоматизації та нових технологій повинні приносити користь робітничому класу, а не лише керівникам корпорацій і багатим акціонерам з Уолл-стріт,

– сказав Сандерс у заяві, розміщеній на його сайті.

Занепокоєння щодо нових форм автоматизації зростає протягом останнього року, оскільки досягнення в галузі генеративного штучного інтелекту загрожують відібрати роботу в різних галузях. Політики на словах висловлювали занепокоєння, але поки що не роблять нічого.

Як зазначають ЗМІ, в Сенаті вже пройшли перші слухання, присвячені цьому проєкту закону. Там представники уряду наводили різні причини, чому дозволити американцям менше працювати – це жахлива ідея. "32-годинний робочий тиждень був би катастрофою, – сказав сенатор Білл Кессіді, республіканець від Луїзіани. – Уряд не повинен займатися тим, що підриває здатність роботодавців тримати свої двері відчиненими за допомогою необґрунтованих і, можливо, неконституційних мандатів".

Сандерс натомість зазначає, що інші країни, такі як Франція, Норвегія та Данія, вже мають значно коротший робочий день, і їм все ще вдається запобігати національному економічному колапсу. Ба більше, тривалі експерименти навіть показували, що при чотириденному робочому тижні продуктивність не просто не страждає, а й навіть зростає. Такі зміни сприяють кращому емоційному становищу працівників, що надалі проявляється в більш ефективній роботі.

Варто зазначити, що законопроєкт підтримують більшість найбільших американських профспілок.