Законопроект, если его примут, резко сократит рабочее время американцев при сохранении их текущего уровня заработной платы. Толчком для него стало появление новых форм автоматизации, которые сейчас распространяются по миру, в том числе и искусственного интеллекта.

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Детали

Новый закон Сандерса о тридцатидвухчасовой рабочей неделе, который с таким же успехом можно назвать законом о трехдневных выходных, предлагает четырехдневную рабочую неделю в США, одновременно устанавливая новые минимальные ставки оплаты сверхурочного труда, чтобы гарантировать, что компании адекватно покрывают прожиточный минимум рабочих. Он также запретит работодателям платить работникам меньше, чем они получают сейчас, несмотря на сокращение рабочего времени.

Сегодня американские работники работают более чем на 400 процентов продуктивнее, чем в 1940-х годах. И все же миллионы американцев работают дольше за более низкую заработную плату. Это должно измениться. Финансовые выгоды от больших достижений в сфере искусственного интеллекта, автоматизации и новых технологий должны приносить пользу рабочему классу, а не только руководителям корпораций и богатым акционерам с Уолл-стрит,

– сказал Сандерс в заявлении, размещенном на его сайте.

Беспокойство относительно новых форм автоматизации растет в течение последнего года, поскольку достижения в области генеративного искусственного интеллекта угрожают отобрать работу в различных отраслях. Политики на словах выражали беспокойство, но пока не делают ничего.

Как отмечают СМИ, в Сенате уже прошли первые слушания, посвященные этому проекту закона. Там представители правительства приводили разные причины, почему позволить американцам меньше работать – это ужасная идея. "32-часовая рабочая неделя была бы катастрофой, – сказал сенатор Билл Кэссиди, республиканец от Луизианы. – Правительство не должно заниматься тем, что подрывает способность работодателей держать свои двери открытыми с помощью необоснованных и, возможно, неконституционных мандатов".

Сандерс зато отмечает, что другие страны, такие как Франция, Норвегия и Дания, уже имеют значительно более короткий рабочий день, и им все еще удается предотвращать национальный экономический коллапс. Более того, длительные эксперименты даже показывали, что при четырехдневной рабочей неделе производительность не просто не страдает, но даже растет. Такие изменения способствуют лучшему эмоциональному положению работников, что в дальнейшем проявляется в более эффективной работе.

Стоит отметить, что законопроект поддерживают большинство крупнейших американских профсоюзов.