Деталі справи

Прокурори стверджують, що Лінвей Дінг, 38-річний громадянин Китаю, який почав працювати в Google у 2019 році, завантажив комерційну таємницю з робочого ноутбука на особисті акаунти в хмарному сховищі. Згідно з обвинувальним висновком, документи, які викрав Дінг, стосувалися "будівельних блоків" інфраструктури штучного інтелекту Google, а також програмного та апаратного забезпечення чипів. Він завантажував їх у свої особисті акаунти протягом одного року з травня 2022 по травень 2023 року.

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Дін був заарештований у Ньюарку, штат Каліфорнія, і звинувачений за чотирма пунктами у крадіжці комерційної таємниці. Якщо його визнають винним, він може бути засуджений до 10 років позбавлення волі і штрафу до 250 000 доларів за кожне звинувачення.

У нас є суворі заходи для запобігання крадіжці нашої конфіденційної комерційної інформації та комерційної таємниці. Після розслідування ми виявили, що цей співробітник викрав численні документи, і ми швидко передали справу до правоохоронних органів. Ми вдячні ФБР за допомогу в захисті нашої інформації і будемо продовжувати тісно співпрацювати з ними,

– сказав речник Google Хосе Кастаньєда.

Цей випадок стався у той час, коли напруженість між США та Китаєм зростає не лише через політичні розбіжності, а й через вибуховий розвиток штучного інтелекту, ринок якого намагаються захопити обидві країни. Торік адміністрація Байдена заборонила експорт до Китаю передових мікросхем, орієнтованих на ШІ, щоб перешкодити комуністичному уряду посилити власні збройні сили.

Як він це зробив

В обвинувальному висновку розкриваються подробиці про цей злочин:

Дінг спочатку скопіював інформацію з 500 файлів Google в Apple Notes на ноутбуці, а потім перетворив їх у PDF-файли, які завантажив у свій особистий обліковий запис на Google Drive, щоб уникнути виявлення системами запобігання втраті даних Google.

Він також передав свій робочий бейдж іншому співробітнику Google, щоб той щодня реєстрував його на робочому місці. Таким чином керівництво вважало, що він знаходиться в офісі у штаті Каліфорнія, тоді як насправді чоловік їздив у Китай, де працював на користь конкуруючих ШІ-компаній.

Прокурори заявили, що Дінг допомагав залучати капітал для однієї з китайських компаній під назвою Rongshu, в якій він працював технічним директором. Минулого року він також заснував ще одну компанію зі штучного інтелекту в Китаї, Zhisuan, і був її генеральним директором.

У грудні 2023 року він звільнився з технологічного гіганта і забронював квиток в один кінець до Пекіна після того, як Google запідозрив його діяльність і почав розпитувати його про ці завантаження.

Це не перший випадок, коли США заарештовують громадянина Китаю за крадіжку комерційної таємниці американських компаній. За останні кілька років прокуратура Сан-Франциско висунула звинувачення трьом колишнім співробітникам Apple за крадіжку на користь Китаю комерційної таємниці, пов'язаної з уже скасованим проєктом Apple, у рамках якого розробляли електромобіль. Минулого місяця одного з цих інженерів засудили до шести місяців ув'язнення і зобов'язали виплатити майже 150 000 доларів штрафу.