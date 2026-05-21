Instagram і Snapchat посилюють захист дітей, але TikTok та YouTube опинилися під тиском

Великі технологічні компанії почали переглядати підходи до безпеки дітей в інтернеті після тиску британського регулятора Ofcom. Частина платформ уже погодилася на серйозні зміни, але деякі популярні сервіси залишаються в центрі критики.

Британський регулятор Ofcom домігся від кількох великих онлайн-платформ нових зобов'язань щодо захисту дітей від небезпечних контактів, онлайн-грумінгу та шкідливого контенту. Найбільші зміни анонсували Snapchat, Instagram і Roblox. Про це пише Digital trends.

Дивіться також В Instagram дозволили редагувати коментарі, але є нюанс

Як соцмережі змінюють правила для неповнолітніх?

Особливо далеко пішла компанія Snap, якій належить Snapchat. Вона погодилася впровадити всі рекомендовані Ofcom механізми захисту від грумінгу – ситуацій, коли дорослі встановлюють контакт із дітьми для маніпуляцій або сексуальної експлуатації.

Після змін дорослі незнайомці більше не зможуть контактувати з неповнолітніми за замовчуванням. Також платформа припинить активно підштовхувати дітей до розширення списку друзів незнайомими людьми.

Крім того, уже цього літа Snapchat планує запровадити перевірку віку для всіх користувачів у Великій Британії. Це потрібно для того, щоб автоматично застосовувати спеціальні захисні механізми до користувачів молодше 18 років.

Roblox теж погодилася на нові заходи. Батьки отримають можливість повністю вимикати особисті повідомлення для користувачів молодше 16 років.

Тим часом Meta працює над новими функціями безпеки для Instagram. Компанія планує приховувати списки контактів підлітків, а також використовувати інструменти штучного інтелекту для виявлення підозрілих розмов між дорослими та неповнолітніми.

Ofcom вважає ці зміни важливим кроком, оскільки соціальні платформи роками критикували за слабкий захист дітей та підлітків.

Чому TikTok і YouTube опинилися серед головних проблем?

На тлі нових обіцянок конкурентів TikTok і YouTube отримали жорстку критику від британського регулятора.

За даними дослідження Ofcom, майже 75% дітей віком 11 – 17 років стикалися зі шкідливим контентом протягом чотирьох тижнів. Більше третини таких випадків відбувалися саме під час перегляду алгоритмічних стрічок рекомендацій.

TikTok і YouTube були серед платформ, де подібний контент траплявся найчастіше. Водночас обидві компанії не погодилися на масштабні нові зміни для підвищення безпеки стрічок.

Самі платформи заявляють, що їхні рекомендаційні системи вже достатньо безпечні для дітей. Проте Ofcom фактично поставив це під сумнів.

Окрему увагу Ofcom приділив тому, що молодші діти продовжують легко обходити чинні системи перевірки віку. Згідно з дослідженням регулятора, 84% дітей віком 8 – 12 років користуються щонайменше однією соціальною платформою або сервісом, попри вікові обмеження.

У Ofcom вважають, що нинішні механізми перевірки віку працюють недостатньо ефективно. Регулятор уже звернувся до британського уряду із закликом розглянути жорсткіше законодавство, яке дало б більше повноважень для контролю платформ.

Також Ofcom представив п'ятиетапний план дій для моніторингу нових правил та можливого покарання компаній, які не виконуватимуть вимоги.

Регулятори дедалі активніше тиснуть на Big Tech

Тиск на великі технологічні компанії щодо безпеки дітей останніми роками посилюється в багатьох країнах. Причина – стрімке зростання впливу соцмереж на дітей та підлітків, а також регулярні скандали навколо шкідливого контенту, онлайн-цькування й небезпечних рекомендацій алгоритмів.

У матеріалі наголошується, що дитяча безпека не повинна бути питанням, яке компанії вирішують лише після втручання регуляторів. Автор зазначає, що технологічні гіганти роками недостатньо активно реагували на ці проблеми й лише зараз починають запроваджувати жорсткіші механізми захисту.