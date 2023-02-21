Археологи знайшли докази насильницької смерті в будинку епохи вікінгів на острові Готланд

Біоархеологи та антропологи виявили цікаві знахідки під час розкопок на острові Готланд, Швеція. Останки шести людей, серед яких двоє дорослих чоловіків з пораненнями та літня жінка, можуть дати ключі до інформації, яка раніше містилася в легендах чи сагах.

У нещодавньому дослідженні, опублікованому в Міжнародному журналі остеоархеології, біоархеологи та антропологи знайшли докази насильницьких смертей і потенційну історичну особу в молитовному будинку епохи вікінгів на Готланді.

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Під час розкопок каплиці 11 століття було виявлено шість поховань, чотири з яких були поховані біля однієї зі стін, а п'яте – всередині споруди. Усередині споруди знайшли останки літньої жінки, яка померла у віці від 73 до 90 років. Вчені припускають, що це могла бути жінка, яка прийняла хрещення від Олафа Святого. Це історична постать, яка згадується у сагах.

Серед поховань також були знайдені двоє дорослих чоловіків з численними передсмертними гострими травмами. В одного з них були розсічені склепіння черепа, лицьові кістки та нижня щелепа, а в іншого – численні гострі рани на кістках рук і ніг. Залізний наконечник також застряг в одному з грудних хребців.

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Ізотопний склад стронцію та кисню в кістках загиблих показав, що всі вони могли вирости на Готланді, хоча дослідники не виключали й іншого походження. Єдиним винятком була літня жінка, яка, можливо, провела своє дитинство на півдні Норвегії або у Швеції, Данії чи Великобританії.

Аналіз стабільних ізотопів вуглецю та азоту показав, що раціон більшості досліджуваних людей базувався на споживанні зернових, молочних продуктів та м'яса наземних тварин. Однак літня жінка, ймовірно, споживала значну кількість морепродуктів.



Людські останки, виявлені на Готланді / Фото Jonny Geber et al. / International Journal of Osteoarchaeology



Череп одного з досліджених індивідів / Фото Jonny Geber et al. / International Journal of Osteoarchaeology

Хоча вчені обережно припускають, що літня жінка могла бути саме жінко з саг, вони підкреслюють, що біоархеологічні дані не можуть слугувати доказом на користь цієї гіпотези. А проте, виявлення передсмертних ушкоджень на кістках дорослих чоловіків знаходить паралелі в легендарних відомостях, відомих з саг та інших джерел.

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Розкопки каплиці епохи вікінгів на Готланді дають нове розуміння життя і смерті людей, які проживали на цій території в середньовічний період. Дослідження підкреслює важливість біоархеології у розкритті таємниць минулого та проливає світло на жорстокий характер життя в цей час.