Підрахунок кілець на деревах показав, що дерев'яні предмети, раніше знайдені на археологічних розкопках на північному півострові Ньюфаундленд, були зроблені з дерев, зрубаних у 1021 році. Це найдавніша точна дата перебування європейців в Америці і єдина з часів, що передували подорожам Христофора Колумба в 1492 році. Дослідження опублікували геологи Марго Куйтемс і Майкл Ді з колегами в журналі Nature.

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Що відомо

Дослідники припускають, що вікінги побудували й жили на цьому місці, яке називається L'Anse aux Meadows, приблизно 1 000 років тому. Але попередні спроби більш точно датувати поселення, яке включало три житла та інші споруди з дерева і дерну, були непереконливими.

Існує ще одне ймовірне поселення вікінгів на Ньюфаундленді того ж віку, але докази поки що розглядаються, тому неможливо сказати точно.

Нове дослідження зосередилося на чотирьох дерев'яних предметах , знайдених у L'Anse aux Meadows, які вперше були розкопані в 1960-х роках.

, знайдених у L'Anse aux Meadows, які вперше були розкопані в 1960-х роках. Невідомо, як ці предмети використовувалися, але кожен з них був вирізаний металевими інструментами.

На трьох знахідках ідентифікували річне кільце росту дерева, яке демонструвало характерний сплеск рівня радіовуглецю .

. Дослідження інших вчених, які розглядали сплески космічних променів від сонячної активності, датує це конкретне підвищення рівня радіоактивного вуглецю в атмосфері планети 993 роком.

Підрахунок кілець росту до краю кожного дерев'яного предмета, починаючи з 993 року, дав той самий вік – 1021 рік.

Попри свою точність, ця дата залишає без відповіді питання, коли вікінги вперше ступили на американський континент.