Подсчет колец на деревьях показал, что деревянные предметы, найденные ранее на археологических раскопках на северном полуострове Ньюфаундленд, были сделаны из деревьев, срубленных в 1021 году. Это самая древняя точная дата пребывания европейцев в Америке и единственная из времен, предшествовавших путешествиям Христофора Колумба в 1492 году. Исследования опубликовали геологи Марго Куйтемс и Майкл Ди с коллегами в журнале Nature.
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Что известно
Исследователи предполагают, что викинги построили и жили на этом месте, называемом L'Anse aux Meadows, примерно 1 000 лет назад. Но предыдущие попытки более точно датировать поселение, включавшее три жилища и другие сооружения из дерева и дерна, были неубедительны.
- Новое исследование сосредоточилось на четырех деревянных предметах, найденных в L'Anse aux Meadows, впервые были раскопаны в 1960-х годах.
- Неизвестно, как использовались эти предметы, но каждый из них был вырезан металлическими инструментами.
- На трех находках идентифицировали годовое кольцо роста дерева, которое демонстрировало характерный всплеск уровня радиоуглерода.
- Исследование других ученых, рассматривавших всплески космических лучей от солнечной активности, датирует это конкретное повышение уровня радиоактивного углерода в атмосфере планеты 993 годом.
- Подсчет колец роста к краю каждого деревянного предмета, начиная с 993 года, дал тот же возраст – 1021 год.
Несмотря на свою точность, дата оставляет без ответа вопрос, когда викинги впервые ступили на американский континент.