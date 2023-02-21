Подсчет колец на деревьях показал, что деревянные предметы, найденные ранее на археологических раскопках на северном полуострове Ньюфаундленд, были сделаны из деревьев, срубленных в 1021 году. Это самая древняя точная дата пребывания европейцев в Америке и единственная из времен, предшествовавших путешествиям Христофора Колумба в 1492 году. Исследования опубликовали геологи Марго Куйтемс и Майкл Ди с коллегами в журнале Nature.

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Что известно

Исследователи предполагают, что викинги построили и жили на этом месте, называемом L'Anse aux Meadows, примерно 1 000 лет назад. Но предыдущие попытки более точно датировать поселение, включавшее три жилища и другие сооружения из дерева и дерна, были неубедительны.

  • Новое исследование сосредоточилось на четырех деревянных предметах, найденных в L'Anse aux Meadows, впервые были раскопаны в 1960-х годах.
  • Неизвестно, как использовались эти предметы, но каждый из них был вырезан металлическими инструментами.
  • На трех находках идентифицировали годовое кольцо роста дерева, которое демонстрировало характерный всплеск уровня радиоуглерода.
  • Исследование других ученых, рассматривавших всплески космических лучей от солнечной активности, датирует это конкретное повышение уровня радиоактивного углерода в атмосфере планеты 993 годом.
  • Подсчет колец роста к краю каждого деревянного предмета, начиная с 993 года, дал тот же возраст – 1021 год.

Несмотря на свою точность, дата оставляет без ответа вопрос, когда викинги впервые ступили на американский континент.