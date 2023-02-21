Подсчет колец на деревьях показал, что деревянные предметы, найденные ранее на археологических раскопках на северном полуострове Ньюфаундленд, были сделаны из деревьев, срубленных в 1021 году. Это самая древняя точная дата пребывания европейцев в Америке и единственная из времен, предшествовавших путешествиям Христофора Колумба в 1492 году. Исследования опубликовали геологи Марго Куйтемс и Майкл Ди с коллегами в журнале Nature.

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Что известно

Исследователи предполагают, что викинги построили и жили на этом месте, называемом L'Anse aux Meadows, примерно 1 000 лет назад. Но предыдущие попытки более точно датировать поселение, включавшее три жилища и другие сооружения из дерева и дерна, были неубедительны.

Существует еще одно возможное поселение викингов на Ньюфаундленде того же возраста, но доказательства пока рассматриваются, поэтому невозможно сказать точно.

Новое исследование сосредоточилось на четырех деревянных предметах , найденных в L'Anse aux Meadows, впервые были раскопаны в 1960-х годах.

, найденных в L'Anse aux Meadows, впервые были раскопаны в 1960-х годах. Неизвестно, как использовались эти предметы, но каждый из них был вырезан металлическими инструментами.

На трех находках идентифицировали годовое кольцо роста дерева, которое демонстрировало характерный всплеск уровня радиоуглерода.

Исследование других ученых, рассматривавших всплески космических лучей от солнечной активности, датирует это конкретное повышение уровня радиоактивного углерода в атмосфере планеты 993 годом.

Подсчет колец роста к краю каждого деревянного предмета, начиная с 993 года, дал тот же возраст – 1021 год.

Несмотря на свою точность, дата оставляет без ответа вопрос, когда викинги впервые ступили на американский континент.