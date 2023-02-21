В недавнем исследовании, опубликованном в Международном журнале остеоархеологии, биоархеологи и антропологи обнаружили доказательства насильственных смертей и потенциальную историческую личность в молитвенном доме эпохи викингов на Готланде.

Читайте на сайте Викинги жили в Северной Америке по меньшей мере до 1021 года, задолго до Колумба.

Во время раскопок часовни 11 века было обнаружено шесть захоронений, четыре из которых были похоронены у одной из стен, а пятое внутри сооружения. Внутри постройки нашли останки пожилой женщины, которая умерла в возрасте от 73 до 90 лет. Ученые предполагают, что это могла быть женщина, принявшая крещение от Олафа Святого. Это историческая фигура, упоминаемая в сагах.

Среди захоронений были найдены двое взрослых мужчин с многочисленными предсмертными острыми травмами. У одного из них были рассечены своды черепа, лицевые кости и нижняя челюсть, а у другого – многочисленные острые раны на костях рук и ног. Железный наконечник также застрял в одном из грудных позвонков.

Что ученые узнали о найденных викингах

Изотопный состав стронция и кислорода в костях погибших показал, что они могли вырасти на Готланде, хотя исследователи не исключали и другого происхождения. Единственным исключением была пожилая женщина, которая, возможно, провела свое детство на юге Норвегии или Швеции, Дании или Великобритании.

Анализ стабильных изотопов углерода и азота показал, что рацион большинства изучаемых людей базировался на потреблении зерновых, молочных продуктов и мяса наземных животных. Однако пожилая женщина, вероятно, потребляла значительное количество морепродуктов.



Останки, обнаруженные на Готланде / Фото Jonny Geber et al. / International Journal of Osteoarchaeology



Череп одного из исследованных индивидов/ Фото Jonny Geber et al. / International Journal of Osteoarchaeology

Хотя ученые осторожно предполагают, что пожилая женщина могла быть именно женщиной из саг, они подчеркивают, что биоархеологические данные не могут служить доказательством в пользу этой гипотезы. Однако выявление предсмертных повреждений на костях взрослых мужчин находит параллели в легендарных сведениях, известных из саг и других источников.

Интересно Цивилизация Мая оказалась гораздо развитее, чем раньше считали

Раскопки часовни эпохи викингов в Готланде дают новое понимание жизни и смерти людей, проживавших на этой территории в средневековый период. Исследование подчеркивает важность биоархеологии в раскрытии тайн прошлого и проливает свет на жестокий характер жизни в это время.