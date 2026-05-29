Блакитний Місяць зійде вже цими вихідними: що потрібно знати про другу повню травня

Травневий нічний небосхил готує для землян винятковий сюрприз – рідкісне поєднання двох астрономічних подій. Це видовище не лише привертає увагу своєю красою, а й змушує замислитися над складними механізмами руху небесних тіл, що трапляються в такій комбінації лише кілька разів на століття.

Що треба знати про Блакитний мікромісяць

У ніч із 30 на 31 травня 2026 року мешканці нашої планети зможуть спостерігати так званий "Блакитний мікромісяць". Свого піку явище досягне 31 травня о 08:45 за всесвітнім часом (11:45 у Києві), коли супутник перебуватиме у фазі повної освітленості. Ця подія особлива тим, що це вже друга повня за один календарний місяць, а сам Місяць при цьому перебуватиме на максимальній відстані від Землі. Про це пише видання ScienceAlert.

Чому така назва?

Термін "Блакитний місяць" не має нічого спільного з реальною зміною кольору нічного світила. Це лише традиційна назва другої повні, що випадає на один календарний місяць. Оскільки місячний цикл триває приблизно 29,53 доби, а календарний місяць має 30 або 31 день, кожні два – три роки виникає ситуація, коли одна з повень випадає на самий початок місяця (як це сталося 1 травня), а наступна – на кінець.

Але чому астрономи вживають слово "мікромісяць"? Відповідь криється в еліптичній формі орбіти нашого супутника. Місяць не рухається навколо Землі по ідеальному колу, тому існують точки найбільшого наближення (перигей) та найбільшого віддалення (апогей). Наприкінці травня супутник перебуватиме поблизу апогею на відстані близько 406 135 кілометрів від центру Землі. Для порівняння, середня відстань становить 384 400 кілометрів, а під час супермісяця він наближається до 362 312 кілометрів.

Ці відмінності досить тонкі, тому, ймовірно, залишаться непоміченими для більшості спостерігачів,

– прокоментував засновник Virtual Telescope Project Джанлука Масі.

За його словами, цьогорічний мікромісяць виглядатиме приблизно на 6% меншим та на 10% тьмянішим за середньостатистичну повню. Якщо порівнювати із супермісяцем, різниця в яскравості може сягати 25,0 – 30,0%.

Попри назву, побачити Місяць у синіх відтінках можна лише за специфічних атмосферних умов. Це стається, коли в повітрі накопичується велика кількість часток пилу або диму розміром трохи більше 900 нанометрів, які ефективно розсіюють червоне світло. Таке явище люди фіксували після потужних вивержень вулканів Кракатау у 1883 році та Сент-Геленс у 1980 році. В інших випадках назва є лише метафорою.

Сучасна назва "Блакитний місяць" як означення другої повні в місяці виникла через помилку. У 1946 році в журналі Sky and Telescope з'явилася стаття, автор якої не зовсім вірно інтерпретував дані фермерського альманаху. Але це настільки сподобалося читачам, що згодом назва стала частиною сучасного фольклору завдяки радіопередачам та інтелектуальним іграм.

Додатковим бонусом для спостерігачів цього разу стане зоря Антарес – яскравий червоний надгігант у сузір'ї Скорпіона. Вона сяятиме зовсім поруч із повним Місяцем. У деяких регіонах Південної півкулі, зокрема в Аргентині, Чилі, Австралії та Новій Зеландії, мешканці побачать навіть рідкісне покриття зорі супутником.

Спостереження в Україні

Для тих, хто планує спостереження в Україні, варто врахувати ефект "місячної ілюзії". Оскільки в цей період року повний Місяць не піднімається високо над горизонтом, у певні моменти він може здаватися не меншим, а навпаки – величезним. Це стається через те, що людський мозок мимоволі порівнює диск Місяця з об'єктами на обрії, як-от будівлі чи дерева. Крім того, через товстий шар атмосфери низький Місяць може набути помаранчевого або червонуватого кольору.

Але варто врахувати, що пік повні ми не побачимо, оскільки об 11:45 супутник перебуватиме під горизонтом. Зійде він лише о 21:10 й почне ховатися вже о 04:30 ранку. Проте це не біда, оскільки Місяць виглядатиме повним ще кілька днів після цього.

Щоб побачити Місяць, вам доведеться знайти відкрите місце або вибратися на високу будівлю.