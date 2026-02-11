Не лише Telegram: у Росії повністю заблокували WhatsApp і YouTube
- У Росії заблокували месенджер WhatsApp та відеохостинг YouTube, тепер доступ до них можливий лише через VPN.
- Блокування відбулося через видалення доменів з російської Національної системи доменних імен, що робить їх недоступними для користувачів з державними DNS-серверами.
У Росії продовжують блокувати соціальні мережі для власних громадян. Після Telegram недоступним став інший відомий месенджер – WhatsApp.
Також під блокування потрапив відеохостинг YouTube. Про це повідомляють користувачі на російській платформі Habr і пропагандистське видання "Комерсант".
Що зараз із WhatsApp у Росії?
РосЗМІ пишуть, що домен WhatsApp зник із записів російської Національної системи доменних імен (НСДІ) – інфраструктури, створеної в рамках закону про "суверенний Рунет".
Для користувачів це означає, що пристрої в Росії перестали отримувати IP-адреси месенджера. Тож доступ до WhatsApp тепер можливий лише через VPN.
Також месенджер став фізично недоступним для користувачів, чиї провайдери використовують державні DNS-сервери, оскільки тепер роутер не зможе зв'язати адресу сайту з його IP. Тому також для користування застосунком росіянам знадобиться VPN.
Російські журналісти зазначають, що з НСДІ зникли тільки домени, які використовували whatsapp.com та web.whatsapp.com, однак технічний домен для месенджера whatsapp.net та домен для швидких посилань wa.me досі у списку НСДІ.
Що ще зникло зі списку російської НСДІ?
Російський проєкт "На связи" повідомив, що перевірив кілька сайтів популярних у Росії ресурсів і у 13 із них видалено дані з Національної системи доменних імен.
Доступу немає, зокрема, до сайтів "Настоящее время", "Радио Свобода", BBC News, Deutshe Welle, WhatsApp, YouTube, Facebook та браузеру Tor.
Регулятори почали активно застосовувати новий спосіб обмежень: видалення записів DNS або DNS tampering. Це траплялося і раніше, але точково, наприклад, при блокуванні Discord та Signal у 2024 році. Масове видалення ми зафіксували лише сьогодні,
– пише "На связи".
Зазначається, що зараз тільки НСДІ видалила зі своїх записів відомості про IP-адреси деяких ресурсів, тоді як інші DNS-провайдери працюють справно.
З цікавого: російська влада раніше стверджувала, що не повністю блокує роботу, наприклад, YouTube, а лише уповільнює.
Яка ситуація з Telegram у країні-агресорці?
Користувачі Telegram у Росії 9 та 10 лютого стикалися з технічними проблемами. Основні складнощі спостерігалися в Ненецькому автономному окрузі, а також в Магадані та на Сахаліні.
На цьому тлі російські медіа повідомили про можливі обмеження роботи месенджера з боку держави. РосЗМІ, своєю чергою, писали, що "Роскомнадзор" почав процедуру часткового уповільнення Telegram.
Водночас російські військові звернулися до "Роскомнадзору" з проханням не блокувати Telegram. Окупанти назвали месенджер своїм "єдиним каналом зв’язку".