Дивіться як зонд Blue Ghost компанії Firefly уперше бурить поверхню Місяця

У той час як апарат Athena компанії Intuitive Machines швидко загинув, незграбно спіткнувшись і перекинувшись на бік, космічний зонд Blue Ghost компанії Firefly Aerospace, який приземлився лише кількома днями раніше, успішно почав дослідження Місяця. Він надіслав відео, на якому видно процес буріння поверхні.

Буріння почалося

Апарат Blue Ghost колись української компанії Firefly, яку Сполучені штати відібрали в її засновника Максима Полякова, перебуває на Місяці трохи більше тижня, досліджуючи поверхню супутника на наявність слідів води та інших ресурсів. Нове відео вперше демонструє роботу його інструментів, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний пресреліз.

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Firefly Aerospace опублікувала короткий 30-секундний ролик про те, як Blue Ghost бурить поверхню Місяця. На кадрах видно, як інструмент Lunar Instrumentation for Subsurface Thermal Exploration with Rapidness (LISTER) працює, заглиблюючись у Місяць, тоді як шматочки його надр відлітають у боки й приземляються на поверхню.

Процес буріння поверхні Місяця: відео

LISTER – це пневматичний бур, що працює за допомогою газу. Він розроблений Техаським технологічним університетом і компанією Honeybee Robotics і може також вимірювати температуру й потік тепла з надр Місяця. Інструмент почав досліджувати поверхню невдовзі після посадки.

Firefly's Blue Ghost приземлився на поверхню Місяця в неділю, 2 березня. Апарат сів у точці під назвою Маре Крізіум, великому місці зіткнення, яке згодом було заповнене базальтовою лавою. Космічний апарат зняв історичне відео посадки на супутник, а також уже встиг передати чимало знімків і даних.