Космічний апарат Blue Ghost уперше запустив двигуни й зафільмував орбіту Землі

Космічна компанія Firefly Aerospace, яка колись була українською, а потім мусила під примусом продати всі активи американцям, запустила свій перший місячний посадковий модуль Blue Ghost у рамках місії Ghost Riders in the Sky. Як і очікувалось, спочатку він проводить певний час на орбіті, перш ніж летіти до земного супутника. Під час обертання довкола планети апарат зробив захоплюючі кадри.

Перші кадри

Blue Ghost, який перевозить 10 приладів NASA, успішно здійснив перший запуск головного двигуна в рамках своєї 45-денної подорожі до Місяця. Це важливий крок у серії запланованих маневрів, які спрямують космічний корабель у правильному напрямку. Спочатку провівши 25 днів на орбіті Землі, Blue Ghost нарешті ляже на свій остаточний курс. Зблизившись із Місяцем, він проведе ще 16 днів уже на його орбіті й лише потім почне спуск на поверхню, повідомляє 24 Канал з посиланням на Firefly Aerospace.

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Тепер Firefly опублікувала перше коротке відео, яке показує нам корпус апарата через бортову камеру. Але найцікавіше перебуває набагато далі. Уже на початку ми бачимо момент, коли Сонце ховається за Землею, а апарат поглинає майже повна темрява. Таке затемнення триває всього кілька секунд, перш ніж рух крізь космос знову дозволяє Сонцю освітити Blue Ghost.

Момент короткотривалого затемнення: відео

Ця місія є частиною великої кампанії NASA Artemis, спрямованої на випробування нових технологій, які забезпечать людству можливість повернення на Місяць, включаючи методи буріння та пом’якшення пилу. Вона прокладе шлях для майбутніх пілотованих місій і тривалого перебування людини на супутнику.

Опинившись у запланованій точці посадки, NASA випробує технологію буріння на Місяці, можливості збору зразків реголіту (місячних порід і ґрунту), можливості глобальної навігаційної супутникової системи, стійкі до радіації обчислення і методи зменшення впливу місячного пилу на техніку й людей.



Спусковий апарат Blue Ghost компанії Firefly Aerospace – це надсучасний космічний корабель, який доставить корисні вантажі на поверхню Місяця / Рендер Firefly Aerospace