Первые кадры

Blue Ghost, который перевозит 10 приборов NASA, успешно осуществил первый запуск главного двигателя в рамках своего 45-дневного путешествия к Луне. Это важный шаг в серии запланированных маневров, которые направят космический корабль в правильном направлении. Сначала проведя 25 дней на орбите Земли, Blue Ghost наконец ляжет на свой окончательный курс. Сблизившись с Луной, он проведет еще 16 дней уже на ее орбите и только потом начнет спуск на поверхность, сообщает 24 Канал со ссылкой на Firefly Aerospace.

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Теперь Firefly опубликовала первое короткое видео, которое показывает нам корпус аппарата через бортовую камеру. Но самое интересное находится намного дальше. Уже в начале мы видим момент, когда Солнце прячется за Землей, а аппарат поглощает почти полная темнота. Такое затмение длится всего несколько секунд, прежде чем движение сквозь космос снова позволяет Солнцу осветить Blue Ghost.

Момент кратковременного затмения: видео

Эта миссия является частью большой кампании NASA Artemis, направленной на испытание новых технологий, которые обеспечат человечеству возможность возвращения на Луну, включая методы бурения и смягчения пыли. Она проложит путь для будущих пилотируемых миссий и длительного пребывания человека на спутнике.

Оказавшись в запланированной точке посадки, NASA испытает технологию бурения на Луне, возможности сбора образцов реголита (лунных пород и грунта), возможности глобальной навигационной спутниковой системы, устойчивые к радиации вычисления и методы уменьшения воздействия лунной пыли на технику и людей.



Спускаемый аппарат Blue Ghost компании Firefly Aerospace – это сверхсовременный космический корабль, который доставит полезные грузы на поверхность Луны / Рендер Firefly Aerospace