Науковий модуль Blue Ghost успішно завершив місію на Місяці та "заснув" назавжди

Американська компанія з українським корінням Firefly Aerospace повідомила, що 17 березня о 03:15 за київським часом було вимкнено зв’язок із місячним посадковим модулем Blue Ghost. Це сталося після настання ночі у зоні посадки апарата. Як і було заплановано на цьому етапі – його місія закінчилася.

Апарат Blue Ghost з самого початку не був пристосованим до виживання при температурі -170 °C, а місія тривалістю в два тижні вважається закінченою та повністю успішною, розповідає 24 Канал.

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Історична місія

Історія успіху Firefly Aerospace знакова, адже це посадка апарата Blue Ghost стала першою повністю успішною комерційною місією спуску на Місяць.

Частковий успіх модуля Odyssey від Intuitive Machines у лютому 2024 року враховувати не варто, адже місія пройшла не надто добре і зіткнулася з низкою проблем, що відвернуло увагу від основних завдань.

Крім м’якої посадки, Firefly Aerospace вдалося зняти епічне відео спуску, яке вперше досягло кінематографічного рівня якості.

Вражаюче відео посадки Blue Ghost

Ми перевірили кожну систему посадкового модуля та змоделювали всі можливі сценарії місії, щоб досягти цього результату,

– зазначив головний інженер Blue Ghost Вілл Куган у пресрелізі компанії.

Ключові результати місії

Blue Ghost здійснив посадку на Місяць 2 березня 2025 року в районі Моря Криз. Місія виконувалася в межах комерційної програми NASA з доставки вантажів на супутник.

На борту модуля перебувало 10 наукових інструментів NASA, які успішно виконали свої завдання , включно з першими випробуваннями GPS на Місяці та глибоким бурінням.

, включно з першими випробуваннями GPS на Місяці та глибоким бурінням. За час місії Blue Ghost передав на Землю 119 гігабайтів даних , з яких 51 гігабайт становила наукова інформація.

, з яких становила наукова інформація. Останні години роботи модуля були особливо продуктивними: він зняв відео заходу Сонця 16 березня, що дозволило NASA дослідити поведінку місячного пилу під впливом сонячного випромінювання. Це могло підтвердити або спростувати теорію про "місячне світіння горизонту", яке, за словами астронавтів місії Apollo 17 , можна було спостерігати у 1972 році.

, можна було спостерігати у 1972 році. Після заходу Сонця Blue Ghost працював ще 5 годин у темряві, продовжуючи фіксувати зміни у поведінці пилу.

До речі, зонд зафіксував унікальне для нас явище – сонячне затемнення на Місяці, коли Земля повністю закриває диск Сонця.

А тим часом Апарат Athena від Intuitive Machines перекинувся під час посадки на Місяць

Інші місячні місії

Попри завершення місії Blue Ghost, дослідження Місяця тривають. У напрямку супутника рухається японський посадковий модуль Resilience від компанії ispace, який має здійснити посадку 5 червня 2025 року.

Firefly Aerospace також планує другу місію на Місяць у 2026 році. Вона обіцяє бути ще цікавішою, оскільки посадка буде здійснена на зворотному боці супутника.