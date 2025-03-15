Неймовірні фото повного місячного затемнення публікують користувачі соціальних мереж. Про це пише 24 Канал.

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"Кривавий місяць" над Україною

У населених пунктах, де небо зараз ясне, можна неозброєним оком побачити яскравий Місяць. Земля повністю закриває Місяць від сонячного світла.

Фотографії цього гарного явища змогли зафіксувати оптичні прилади в різних куточках світу. Приголомшливе місячне затемнення на фоні поля зірок у США зробив Джон Краус. У Штаті Огайо гарне фото зробив Геб Василко. Також "кривавий Місяць" над Сполученими Штатами знав Ерік Саммонс. А Ендрю МакКарті провів зйомку Місяця в режимі HDR.

Червоний Місяць у небі над США / Фото із соціальних мереж

Великий Місяць бурштинового кольору зійшов, зокрема, над Києвом. Бачили його і в Запоріжжі та інших українських містах.

Унікальний "Кривавий Місяць", який спостерігають українці / Фото із соціальних мереж

Цікаво, що багато людей пов'язують "Кривавий Місяць" з містикою, але насправді нічого фантастичного в цьому немає, окрім вигляду.

Місяць зараз знаходиться низько над горизонтом і повітря розсіює блакитну частину спектра, але пропускає більш довгохвильову — червону та жовтогарячу. Тому світло здається червоним.