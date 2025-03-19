Аппарат Blue Ghost с самого начала не был приспособленным к выживанию при температуре -170 °C, а миссия продолжительностью в две недели считается законченной и полностью успешной, рассказывает 24 Канал.

Читайте на сайте В небе над Украиной взошла красная Луна: что происходит со светилом

Историческая миссия

История успеха Firefly Aerospace знаковая, ведь это посадка аппарата Blue Ghost стала первой полностью успешной коммерческой миссией спуска на Луну.

Частичный успех модуля Odyssey от Intuitive Machines в феврале 2024 года учитывать не стоит, ведь миссия прошла не слишком хорошо и столкнулась с рядом проблем, что отвлекло внимание от основных задач.

Кроме мягкой посадки, Firefly Aerospace удалось снять эпическое видео спуска, которое впервые достигло кинематографического уровня качества.

Впечатляющее видео посадки Blue Ghost

Мы проверили каждую систему посадочного модуля и смоделировали все возможные сценарии миссии, чтобы достичь этого результата,

– отметил главный инженер Blue Ghost Уилл Куган в пресс-релизе компании.

Ключевые результаты миссии

Blue Ghost совершил посадку на Луну 2 марта 2025 года в районе Моря Кризисов. Миссия выполнялась в рамках коммерческой программы NASA по доставке грузов на спутник.

На борту модуля находилось 10 научных инструментов NASA, которые успешно выполнили свои задачи , включая первые испытаниями GPS на Луне и глубоким бурением.

, включая первые испытаниями GPS на Луне и глубоким бурением. За время миссии Blue Ghost передал на Землю 119 гигабайт данных , из которых 51 гигабайт составляла научная информация.

, из которых составляла научная информация. Последние часы работы модуля были особенно продуктивными: он снял видео заката Солнца 16 марта, что позволило NASA исследовать поведение лунной пыли под воздействием солнечного излучения. Это могло подтвердить или опровергнуть теорию о "лунном свечении горизонта", которое, по словам астронавтов миссии Apollo 17 , можно было наблюдать в 1972 году.

, можно было наблюдать в 1972 году. После захода Солнца Blue Ghost работал еще 5 часов в темноте, продолжая фиксировать изменения в поведении пыли.

Кстати, зонд зафиксировал уникальное для нас явление – солнечное затмение на Луне, когда Земля полностью закрывает диск Солнца.

А тем временем Аппарат Athena от Intuitive Machines перевернулся во время посадки на Луну

Другие лунные миссии

Несмотря на завершение миссии Blue Ghost, исследования Луны продолжаются. В направлении спутника движется японский посадочный модуль Resilience от компании ispace, который должен совершить посадку 5 июня 2025 года.

Firefly Aerospace также планирует вторую миссию на Луну в 2026 году. Она обещает быть еще интереснее, поскольку посадка будет осуществлена на обратной стороне спутника.