Ракета New Glenn від Blue Origin виграла перший контракт NASA на політ до Марсу

Компанія Blue Origin, яка займається космічними дослідженнями і належить засновнику Amazon Джеффу Безосу, отримала свою перший контракт NASA для ракети New Glenn. NASA обрало цю ракету для запуску пари марсіанських малих супутників Escape і Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE) наприкінці 2024 року. Космічні апарати вийдуть на орбіту навколо Марса через 11 місяців.

Варто зазначити, що велика ракета, над якою Blue Origin працює вже кілька років досі не готова. Раніше Blue Origin вже отримувала замовлення від кількох комерційних клієнтів, включаючи Amazon, який у квітні минулого року уклав з компанією контракт на 12 запусків супутників проєкту Kuiper з опціоном ще на 15.

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ESCAPADE слідує давнім традиціям наукових і дослідницьких місій NASA на Марсі, і ми раді, що програма NASA Launch Services обрала New Glenn для запуску інструментів, які вивчатимуть магнітосферу Марса,

– сказав Джарретт Джонс, старший віце-президент New Glenn в Blue Origin, в заяві компанії.

Що відомо про місію New Glenn для NASA

Ні NASA, ні Blue Origin не надали додаткових подробиць про місію. Компанія не відповіла на питання про нагороду, в тому числі про те, чи буде цей запуск спеціальною місією, чи ESCAPADE полетить в ролі корисного навантаження в іншій місії.

Місія ESCAPADE була обрана NASA в 2019 році як одна з трьох місій в рамках програми "Малі інноваційні місії для дослідження планет", вартість кожної з яких обмежена 55 мільйонами доларів. NASA планувало запустити всі три місії як допоміжні для інших місій, причому ESCAPADE і місія до астероїда Януса спочатку мали бути запущені як вторинні корисні вантажі під час запуску місії до астероїда Психея, тоді як місія Lunar Trailblazer мала б розділити запуск з космічною науковою місією IMAP.

Загальна вартість ESCAPADE становить 78,5 мільйона доларів, що включає запуск і проектні резерви.

Однак NASA скасувала запуск ESCAPADE з Psyche у 2020 році, дійшовши висновку, що зміна траєкторії цієї місії, пов'язана зі зміною ракет-носіїв з Falcon 9 на Falcon Heavy, не дозволить ESCAPADE вийти на орбіту Марса, як це було заплановано спочатку. Пізніше Rocket Lab оголосила, що розробить перероблені версії космічного апарату для запуску в 2024 році, і місія пройшла перевірку пізніше того ж року, що дозволило їй перейти до повномасштабної розробки.