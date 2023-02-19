Варто зазначити, що велика ракета, над якою Blue Origin працює вже кілька років досі не готова. Раніше Blue Origin вже отримувала замовлення від кількох комерційних клієнтів, включаючи Amazon, який у квітні минулого року уклав з компанією контракт на 12 запусків супутників проєкту Kuiper з опціоном ще на 15.

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ESCAPADE слідує давнім традиціям наукових і дослідницьких місій NASA на Марсі, і ми раді, що програма NASA Launch Services обрала New Glenn для запуску інструментів, які вивчатимуть магнітосферу Марса,

– сказав Джарретт Джонс, старший віце-президент New Glenn в Blue Origin, в заяві компанії.

Що відомо про місію New Glenn для NASA

Ні NASA, ні Blue Origin не надали додаткових подробиць про місію. Компанія не відповіла на питання про нагороду, в тому числі про те, чи буде цей запуск спеціальною місією, чи ESCAPADE полетить в ролі корисного навантаження в іншій місії.

Місія ESCAPADE була обрана NASA в 2019 році як одна з трьох місій в рамках програми "Малі інноваційні місії для дослідження планет", вартість кожної з яких обмежена 55 мільйонами доларів. NASA планувало запустити всі три місії як допоміжні для інших місій, причому ESCAPADE і місія до астероїда Януса спочатку мали бути запущені як вторинні корисні вантажі під час запуску місії до астероїда Психея, тоді як місія Lunar Trailblazer мала б розділити запуск з космічною науковою місією IMAP.

Загальна вартість ESCAPADE становить 78,5 мільйона доларів, що включає запуск і проектні резерви.

Однак NASA скасувала запуск ESCAPADE з Psyche у 2020 році, дійшовши висновку, що зміна траєкторії цієї місії, пов'язана зі зміною ракет-носіїв з Falcon 9 на Falcon Heavy, не дозволить ESCAPADE вийти на орбіту Марса, як це було заплановано спочатку. Пізніше Rocket Lab оголосила, що розробить перероблені версії космічного апарату для запуску в 2024 році, і місія пройшла перевірку пізніше того ж року, що дозволило їй перейти до повномасштабної розробки.