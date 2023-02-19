Стоит отметить, что большая ракета, над которой Blue Origin работает уже несколько лет, до сих пор не готова. Ранее Blue Origin уже получала заказы от нескольких коммерческих клиентов, включая Amazon, который в апреле прошлого года заключил с компанией контракт на 12 запусков спутников проекта Kuiper с опционом еще на 15.

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ESCAPADE следует давним традициям научных и исследовательских миссий NASA на Марсе, и мы рады, что программа NASA Launch Services выбрала New Glenn для запуска инструментов, изучающих магнитосферу Марса,

– сказал Джарретт Джонс, старший вице-президент New Glenn в Blue Origin, в заявлении компании.

Что известно о миссии New Glenn для NASA

Ни NASA, ни Blue Origin не предоставили дополнительных подробностей о миссии. Компания не ответила на вопрос о награде, в том числе о том, будет ли этот запуск специальной миссией или ESCAPADE улетит в качестве полезной нагрузки в другой миссии.

Миссия ESCAPADE была выбрана NASA в 2019 году как одна из трех миссий в рамках программы "Малые инновационные миссии для исследования планет", стоимость каждой из которых ограничена 55 миллионами долларов. NASA планировало запустить все три миссии в качестве вспомогательных для других миссий, причем ESCAPADE и миссия к астероиду Янусу изначально должны были быть запущены как вторичные полезные грузы при запуске миссии к астероиду Психею, тогда как миссия Lunar Trailblazer должна была разделить запуск с космической AP.

Общая стоимость ESCAPADE составляет 78,5 миллиона долларов, что включает в себя запуск и проектные резервы.

Однако NASA отменило запуск ESCAPADE с Psyche в 2020 году, придя к выводу, что смена траектории этой миссии, связанная с изменением ракет-носителей с Falcon 9 на Falcon Heavy, не позволит ESCAPADE выйти на орбиту Марса, как это было запланировано изначально. Позже Rocket Lab объявила, что разработает переработанные версии космического аппарата для запуска в 2024 году и миссия прошла проверку позже того же года, что позволило ей перейти к полномасштабной разработке.