Blue Origin скасувала сьогоднішню спробу запуску своєї великої ракети

Blue Origin скасувала перший запуск своєї ключової ракети New Glenn, будівництво якої завершили у листопаді. Тоді ж представники компанії Джеффа Безоса заявили, що хочуть випробувати свою новинку вже до кінця року. Згодом, у грудні, ці наміри прозвучали ще раз, однак на той момент регулятор ще не видав дозволу. Схоже, з ним якраз і не склалося, оскільки запуск перенесли на 2025 рік.

Що сталося

Як зазначають джерела, скасування відбулося майже в останню хвилину. На той момент на мисі Канаверал була перша година ночі. "Ми припиняємо сьогоднішню спробу запуску, щоб усунути несправність підсистеми ракети, яка виведе нас за межі нашого стартового вікна", – йдеться в оголошенні, що з'явилося сьогодні вранці на офіційній сторінці Blue Origin, пише 24 Канал.

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Blue Origin уже розглядає можливості для наступної спроби запуску. Під час своєї місії в понеділок ракета повинна була приземлити прискорювач першого ступеня на корабель "Джеклін" в Атлантичному океані, що мало би забезпечити компанії конкуренцію зі SpaceX Ілона Маска. Це багато разова ракета, тож після такого приземлення вона буде придатна до подальшого використання. Тим часом другий ступінь ракети продовжить політ на орбіту, коли запуск усе-таки відбудеться.

Під час випробувального польоту New Glenn мала нести космічний апарат компанії Blue Ring, який зможе маневрувати на різних орбітах і в різних місцях, а також розміщувати й розгортати корисні вантажі.

Зараз команда з запуску працює над тим, щоб зняти баки і убезпечити ракету. Після цього ми оцінимо, що ще ми хочемо зробити під час простою, і саме це визначить, коли буде наступна можливість для запуску,

– зазначили в компанії.

Точна причина несправності невідома. Але варто зазначити, що затримки, технічні труднощі і збої – не рідкість для перших ракетних місій.