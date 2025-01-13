Что произошло

Как отмечают источники, отмена произошла почти в последнюю минуту. На тот момент на мысе Канаверал был первый час ночи. "Мы приостанавливаем сегодняшнюю попытку запуска, чтобы устранить неисправность подсистемы ракеты, которая выведет нас за пределы нашего стартового окна", – говорится в объявлении, появившемся сегодня утром на официальной странице Blue Origin, пишет 24 Канал.

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Blue Origin уже рассматривает возможности для следующей попытки запуска. Во время своей миссии в понедельник ракета должна была приземлить ускоритель первой ступени на корабль "Джеклин" в Атлантическом океане, что должно было бы обеспечить компании конкуренцию со SpaceX Илона Маска. Это многократная ракета, поэтому после такого приземления она будет пригодна к дальнейшему использованию. Между тем вторая ступень ракеты продолжит полет на орбиту, когда запуск все-таки состоится.

Во время испытательного полета New Glenn должна была нести космический аппарат компании Blue Ring, который сможет маневрировать на разных орбитах и в разных местах, а также размещать и разворачивать полезные грузы.

Сейчас команда по запуску работает над тем, чтобы снять баки и обезопасить ракету. После этого мы оценим, что еще мы хотим сделать во время простоя, и именно это определит, когда будет следующая возможность для запуска,

– отметили в компании.

Точная причина неисправности неизвестна. Но стоит отметить, что задержки, технические трудности и сбои – не редкость для первых ракетных миссий.