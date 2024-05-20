Космічна компанія Blue Origin відправила у космос 90-річного астронавта

20 травня 2024, 10:00
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Джерело:

Blue Origin

Аерокосмічна компанія Blue Origin успішно завершила пілотований суборбітальний політ, який став першою подібною місією компанії з серпня 2022 року. Місія під назвою NS-25 стартувала з космодрому Blue Origin у Західному Техасі о 10:37 за місцевим часом (17:37 за Києвом) за допомогою космічного корабля багаторазового використання New Shepard.

Деталі польоту

Під час польоту екіпаж з шести осіб піднявся на висоту 105 кілометрів над Землею, що дозволило їм протягом декількох хвилин відчути невагомість.

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Капсула благополучно приземлилася біля стартового майданчика приблизно через десять хвилин після зльоту, спустившись з двома з трьох парашутів, що перебуває в межах допустимих параметрів.


Нашивка місії NS-25 / Фото Blue Origine

Серед членів екіпажу був 90-річний Ед Дуайт, скульптор, письменник і колишній капітан ВПС США, який увійшов в історію понад 60 років тому.

  • У 1961 році президент Джон Кеннеді відібрав Дуайта для навчання в Школі пілотів аерокосмічних досліджень, позиціонуючи його як кандидата до Корпусу астронавтів NASA, хоча зрештою він так і не був відібраний.

Серед інших членів екіпажу були:

  • венчурний капіталіст Мейсон Енджел,
  • засновник французької мережі пивоварень Сільвен Широн,
  • підприємець Кеннет Гесс,
  • бухгалтер у відставці Керол Шаллер,
  • пілот Гопі Тхотакура.


Екіпаж місії NS-25 / Фото Blue Origine

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Місія NS-25 – сьомий пілотований комерційний політ Blue Origin. Компанія не розголошує ціну квитка, але конкурент Virgin Galactic бере 450 000 доларів за місце за аналогічні польоти на своєму космічному кораблі VSS Unity.

Автор: Михайло Года