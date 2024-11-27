Bluesky уже порушує правила Європейського Союзу, хоча досі вважається дрібним сервісом

Соціальна мережа Bluesky, популярність якої зараз стрімко зростає через відтік користувачів з X, порушує правила Європейського Союзу. Хоча офіційно влада ще не висувала звинувачень, оскільки сервіс занадто малий, щоб на нього поширювався закон, експерти вже заговорили про потенційні майбутні претензії, які компанії краще врегулювати заздалегідь.

Що не так

Європейський закон про цифрові послуги (DSA) набув чинності в лютому. Це система регулювання інтернету, покликана сприяти більшій прозорості та боротьбі з незаконним і токсичним контентом на різних онлайн-платформах, у соціальних мережах, на ринках та в інших місцях. Хоча певні правила й стосуються всіх постачальників онлайн-послуг, багато з них поширюються лише на тих, хто був визначений "дуже великою онлайн-платформою" або VLOP. ЄС старанно дотримується цих правил, тиснучи на такі компанії, як Meta, Google, Apple та інші. Схоже, черга тепер дійшла й до Bluesky, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Виявилось, що Bluesky порушує правила Європейського Союзу, які передбачають, що всі онлайн-платформи повинні регулярно публікувати регіональні дані про кількість користувачів. Так, стаття 24 DSA вимагає від усіх онлайн-платформ, які обслуговують ринок ЄС, двічі на рік звітувати про регіональну кількість користувачів "у загальнодоступному розділі свого онлайн-інтерфейсу". Соціальна мережа, раніше відома як Twitter, робить саме так, як і Meta, але, схоже, Bluesky не звертає уваги на цю вимогу.

Згідно з DSA, штрафи, які можуть бути накладені на платформи за ненадання інформації, можуть сягати до 1% від їхнього глобального річного обороту.

Нещодавно соцмережа Bluesky самостійно повідомила, що залучила вже 20 мільйонів користувачів по всьому світу. Але правила передбачають, що будь-яка платформа повинна мати не менше 45 мільйонів користувачів саме з ЄС, щоб вважатися великою. Це означає, що Bluesky поки не мусить підкорятися законам, які застосовуються до VLOP. Але вона все одно повинна вказати кількість користувачів у Євросоюзі, щоб регулятори могли дізнатися, коли соцмережа перейде цей рубіж, і коли потрібно починати застосовувати до неї всі інші правила. Адже компанія може просто не оголосити про наступні показники й нелегально продовжити діяльність, називаючи себе невеликим сервісом.

Стаття 24 Закону про цифрові послуги дійсно вимагає від усіх онлайн-платформ у ЄС, включаючи Bluesky, повідомляти про кількість своїх користувачів двічі на рік (у лютому та серпні) на власному сайті. Це допомагає Комісії відстежувати розвиток ринку і потенційно визначати — або не визначати — платформи як [VLOP], якщо вони досягають порогу в 45 мільйонів щомісячних активних користувачів в ЄС,

– сказав речник Європейської комісії Томас Регньє.

Європейська комісія вже звернулася до держав-членів, де зазвичай застосовуються загальні правила, із запитом, чи "вони можуть знайти будь-які сліди діяльності Bluesky" в їхній країні, наприклад, офіс, до якого можна звернутися, щоб отримати відповідну інформацію. Забігаючи наперед, вони нічого не знайдуть, оскільки головний офіс компанії розташований у США. Засновником її є американець Джек Дорсі, який раніше створив Twitter, а також Джеремі Міллер, який написав для сайту основний протокол.

Представник Bluesky заявив, що компанія вже "активно працює з юристами", щоб забезпечити відповідність Bluesky правилам ЄС.