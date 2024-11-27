Що не так

Європейський закон про цифрові послуги (DSA) набув чинності в лютому. Це система регулювання інтернету, покликана сприяти більшій прозорості та боротьбі з незаконним і токсичним контентом на різних онлайн-платформах, у соціальних мережах, на ринках та в інших місцях. Хоча певні правила й стосуються всіх постачальників онлайн-послуг, багато з них поширюються лише на тих, хто був визначений "дуже великою онлайн-платформою" або VLOP. ЄС старанно дотримується цих правил, тиснучи на такі компанії, як Meta, Google, Apple та інші. Схоже, черга тепер дійшла й до Bluesky, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Виявилось, що Bluesky порушує правила Європейського Союзу, які передбачають, що всі онлайн-платформи повинні регулярно публікувати регіональні дані про кількість користувачів. Так, стаття 24 DSA вимагає від усіх онлайн-платформ, які обслуговують ринок ЄС, двічі на рік звітувати про регіональну кількість користувачів "у загальнодоступному розділі свого онлайн-інтерфейсу". Соціальна мережа, раніше відома як Twitter, робить саме так, як і Meta, але, схоже, Bluesky не звертає уваги на цю вимогу.

Згідно з DSA, штрафи, які можуть бути накладені на платформи за ненадання інформації, можуть сягати до 1% від їхнього глобального річного обороту.

Нещодавно соцмережа Bluesky самостійно повідомила, що залучила вже 20 мільйонів користувачів по всьому світу. Але правила передбачають, що будь-яка платформа повинна мати не менше 45 мільйонів користувачів саме з ЄС, щоб вважатися великою. Це означає, що Bluesky поки не мусить підкорятися законам, які застосовуються до VLOP. Але вона все одно повинна вказати кількість користувачів у Євросоюзі, щоб регулятори могли дізнатися, коли соцмережа перейде цей рубіж, і коли потрібно починати застосовувати до неї всі інші правила. Адже компанія може просто не оголосити про наступні показники й нелегально продовжити діяльність, називаючи себе невеликим сервісом.

Стаття 24 Закону про цифрові послуги дійсно вимагає від усіх онлайн-платформ у ЄС, включаючи Bluesky, повідомляти про кількість своїх користувачів двічі на рік (у лютому та серпні) на власному сайті. Це допомагає Комісії відстежувати розвиток ринку і потенційно визначати — або не визначати — платформи як [VLOP], якщо вони досягають порогу в 45 мільйонів щомісячних активних користувачів в ЄС,

– сказав речник Європейської комісії Томас Регньє.

Європейська комісія вже звернулася до держав-членів, де зазвичай застосовуються загальні правила, із запитом, чи "вони можуть знайти будь-які сліди діяльності Bluesky" в їхній країні, наприклад, офіс, до якого можна звернутися, щоб отримати відповідну інформацію. Забігаючи наперед, вони нічого не знайдуть, оскільки головний офіс компанії розташований у США. Засновником її є американець Джек Дорсі, який раніше створив Twitter, а також Джеремі Міллер, який написав для сайту основний протокол.

Представник Bluesky заявив, що компанія вже "активно працює з юристами", щоб забезпечити відповідність Bluesky правилам ЄС.