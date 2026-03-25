Замість поліцейських: в США представили новий тип дронів швидкого реагування

Американський стартап Brinc презентував новий дрон Guardian, який позиціонується як альтернатива поліцейським гелікоптерам. Пристрій орієнтований на служби безпеки і може працювати автономно, маючи зв'язок через супутниковий інтернет.

Стартап Brinc, заснований підприємцем Блейк Резнік, представив новий дрон для служб громадської безпеки під назвою Guardian drone. Компанія стверджує, що це найближчий аналог поліцейського гелікоптера серед сучасних безпілотників і один із найпотужніших інструментів для реагування на виклики 911. Про це пише TechCrunch.

Чим дрон Guardian відрізняється від інших рішень?

Резнік заснував Brinc у 2017 році після участі у програмі Thiel Fellowship, яка підтримує молодих підприємців. Одним із перших інвесторів стартапу став Сем Альтман. Відтоді компанія залучила кілька раундів фінансування і, за словами засновника, досягла оцінки майже у пів мільярда доларів.

Новий дрон має значні технічні можливості. Він може розвивати швидкість до 60 миль на годину і перебувати в повітрі до 62 хвилин. Пристрій оснащений тепловізором і двома додатковими камерами з роздільною здатністю 4K, які підтримують масштабування. Це дозволяє, за словами Резніка, навіть з висоти зчитувати номерні знаки автомобілів.

Guardian також має прожектор і гучномовець, гучніший за поліцейську сирену. Окрему роль відіграє автоматизована станція заряджання – так зване "гніздо", яке самостійно змінює батареї і може зберігати важливі засоби, як-от дефібрилятори, рятувальні жилети або Narcan, без участі людини.

Як пише Geekwire, одна з ключових особливостей – інтеграція супутникового інтернету Starlink від SpaceX. За словами компанії, це перший комерційний квадрокоптер із вбудованим Starlink, що забезпечує зв'язок практично в будь-якій точці світу і фактично знімає обмеження за дальністю.

Brinc бачить великий потенціал у ринку безпеки. За оцінками Резніка, у США налічується десятки тисяч поліцейських і пожежних підрозділів, і значна частина з них у майбутньому може використовувати дрони як перший інструмент реагування. Компанія оцінює потенційний ринок у 6–8 мільярдів доларів.

Стартап уже співпрацює з National League of Cities для масштабування програм "дрон як перший реагуючий". Це має допомогти інтегрувати технологію в міські служби та розширити клієнтську базу.

Додатковим фактором на користь Brinc стали геополітичні зміни. Раніше ринок дронів значною мірою контролювала китайська компанія DJI, продукцією якої активно користувалися навіть американські служби. Однак заборона на імпорт іноземних дронів у США відкрила можливості для місцевих виробників.

Резнік прямо заявляє, що хоче зробити Brinc "DJI західного світу" – компанією, яка стане ключовим гравцем у сфері безпілотників для безпеки.