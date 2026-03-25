Стартап Brinc, основан предпринимателем Блейк Резник, представил новый дрон для служб общественной безопасности под названием Guardian drone. Компания утверждает, что это ближайший аналог полицейского вертолета среди современных беспилотников и один из самых мощных инструментов для реагирования на вызовы 911. Об этом пишет TechCrunch.

Чем дрон Guardian отличается от других решений?

Резник основал Brinc в 2017 году после участия в программе Thiel Fellowship, которая поддерживает молодых предпринимателей. Одним из первых инвесторов стартапа стал Сэм Альтман. С тех пор компания привлекла несколько раундов финансирования и, по словам основателя, достигла оценки почти в полмиллиарда долларов.

Новый дрон имеет значительные технические возможности. Он может развивать скорость до 60 миль в час и находиться в воздухе до 62 минут. Устройство оснащено тепловизором и двумя дополнительными камерами с разрешением 4K, которые поддерживают масштабирование. Это позволяет, по словам Резника, даже с высоты считывать номерные знаки автомобилей.

Guardian также имеет прожектор и громкоговоритель, громче полицейской сирены. Отдельную роль играет автоматизированная станция зарядки – так называемое "гнездо", которое самостоятельно меняет батареи и может хранить важные средства, например дефибрилляторы, спасательные жилеты или Narcan, без участия человека.

Как пишет Geekwire, одна из ключевых особенностей – интеграция спутникового интернета Starlink от SpaceX. По словам компании, это первый коммерческий квадрокоптер со встроенным Starlink, что обеспечивает связь практически в любой точке мира и фактически снимает ограничения по дальности.

Brinc видит большой потенциал в рынке безопасности. По оценкам Резника, в США насчитывается десятки тысяч полицейских и пожарных подразделений, и значительная часть из них в будущем может использовать дроны как первый инструмент реагирования. Компания оценивает потенциальный рынок в 6–8 миллиардов долларов.

Стартап уже сотрудничает с National League of Cities для масштабирования программ "дрон как первый реагирующий". Это должно помочь интегрировать технологию в городские службы и расширить клиентскую базу.

Дополнительным фактором в пользу Brinc стали геополитические изменения. Ранее рынок дронов в значительной степени контролировала китайская компания DJI, продукцией которой активно пользовались даже американские службы. Однако запрет на импорт иностранных дронов в США открыл возможности для местных производителей.

Резник прямо заявляет, что хочет сделать Brinc "DJI западного мира" – компанией, которая станет ключевым игроком в сфере беспилотников для безопасности.