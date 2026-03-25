Вчені такого ще не бачили: як гігантський череп "морського монстра" внесли до Книги Гіннеса

На узбережжі Англії кілька років тому вчені знайшли унікальний череп древнього морського хижака, якому близько 150 мільйонів років. Скам'янілість вразила дослідників станом збереження та розмірами – вона потрапила до Книги рекордів Гіннеса і може бути частиною майже повного скелета.

Про це повідомляє Daily Galaxy.

Дивіться також Археологи натрапили на дивну конструкцію під водою – її вага 60 тисяч тонн і ніхто не знає що це

Чому ця знахідка така важлива?

На Юрському узбережжі у Великій Британії дослідники натрапили на надзвичайно добре збережений череп пліозавра — великого морського хижака, що жив приблизно 150 мільйонів років тому.

Скам'янілість, яку неофіційно назвали SeaRex, визнали найповнішим відомим черепом цього виду. Його збереженість оцінюють приблизно у 95%: більшість кісток залишилися на своїх місцях, а близько 130 гострих зубів досі щільно зчеплені, як і в доісторичні часи. Голова виявилася настільки унікальною, що встановила світовий рекорд зафіксований у Книзі рекордів Гіннеса.

Фахівчиня з Університету Брістоля Джудіт Сассун зазначила, що ніколи раніше не бачила настільки добре збереженого пліозавра кіммериджського періоду. За її словами, в одному екземплярі зосереджено безліч анатомічних деталей, які в інших знахідках зазвичай зберігаються лише частково.

Випадкова знахідка на пляжі

Історія відкриття почалася з випадкової знахідки. Любитель викопних решток Філ Джейкобс помітив на пляжі в графстві Дорсет частину морди й зафіксував її на відео. Запис потрапив до відомого колекціонера скам'янілостей Стіва Етчеса, який одразу зрозумів потенційну важливість знахідки.

Подальше обстеження за допомогою дрона показало, що решта черепа знаходиться приблизно на висоті 12 метрів у скелі.

Череп пліозавра чудово зберігся / Фото Стіва Етчеса

Дослідникам довелося спускатися по мотузках, щоб дістатися до решток і переконатися, що перед ними справді виняткова скам'янілість. За словами Етчеса, череп був перевернутий догори дриґом, що спочатку ускладнило його ідентифікацію. Він також наголосив, що реальні польові роботи значно складніші, ніж часто демонструють у науково-популярних фільмах.

Череп хижака довжиною 2 метри шокував навіть Аттенборо

Масштаби знахідки вразили навіть легендарного натураліста Девіда Аттенборо, який розповів про неї у програмі BBC. Побачивши череп повністю, він відзначив його величезні розміри – близько двох метрів у довжину – і наголосив, що саме габарити справили на нього найбільше враження.

Фрагмент з Девідом Аттенборо та пліозавром – дивіться відео:

Пліозаври були потужними морськими хижаками, а сила їх укусу, за оцінками вчених, могла зрівнятися з показниками тиранозавра. Додаткові знахідки поряд із черепом – частини хребців, елементи лопатки та кістки плавників – свідчать, що у скелі, ймовірно, прихований майже повний скелет тварини. Дослідники переконані, що подальші розкопки можуть принести ще більше важливих відкриттів.