Об этом сообщает Daily Galaxy.

Смотрите также Археологи наткнулись на странную конструкцию под водой – ее вес 60 тысяч тонн и никто не знает что это

Почему эта находка так важна?

На Юрском побережье в Великобритании исследователи наткнулись на чрезвычайно хорошо сохранившийся череп плиозавра - крупного морского хищника, жившего примерно 150 миллионов лет назад.

Окаменелость, которую неофициально назвали SeaRex, признали самым полным известным черепом этого вида. Его сохранность оценивают примерно в 95%: большинство костей остались на своих местах, а около 130 острых зубов до сих пор плотно сцеплены, как и в доисторические времена. Голова оказалась настолько уникальной, что установила мировой рекорд зафиксированный в Книге рекордов Гиннеса.

Специалист из Университета Бристоля Джудит Сассун отметила, что никогда ранее не видела настолько хорошо сохранившегося плиозавра киммериджского периода. По ее словам, в одном экземпляре сосредоточено множество анатомических деталей, которые в других находках обычно сохраняются лишь частично.

Случайная находка на пляже

История открытия началась со случайной находки. Любитель ископаемых останков Фил Джейкобс заметил на пляже в графстве Дорсет часть морды и зафиксировал ее на видео. Запись попала к известному коллекционеру окаменелостей Стиву Этчесу, который сразу понял потенциальную важность находки.

Дальнейшее обследование с помощью дрона показало, что остальные черепа находится примерно на высоте 12 метров в скале.

Череп плиозавра прекрасно сохранился / Фото Стива Этчеса

Исследователям пришлось спускаться по веревкам, чтобы добраться до останков и убедиться, что перед ними действительно исключительная окаменелость. По словам Этчеса, череп был перевернут вверх ногами, что сначала усложнило его идентификацию. Он также отметил, что реальные полевые работы значительно сложнее, чем часто демонстрируют в научно-популярных фильмах.

Череп хищника длиной 2 метра шокировал даже Аттенборо

Масштабы находки поразили даже легендарного натуралиста Дэвида Аттенборо, который рассказал о ней в программе BBC. Увидев череп полностью, он отметил его огромные размеры – около двух метров в длину – и отметил, что именно габариты произвели на него наибольшее впечатление.

Фрагмент с Дэвидом Аттенборо и плиозавром – смотрите видео:

Плиозавры были мощными морскими хищниками, а сила их укуса, по оценкам ученых, могла сравниться с показателями тираннозавра. Дополнительные находки рядом с черепом – части позвонков, элементы лопатки и кости плавников – свидетельствуют, что в скале, вероятно, скрыт почти полный скелет животного. Исследователи убеждены, что дальнейшие раскопки могут принести еще больше важных открытий.