Об этом сообщило издание Daily Galaxy со ссылкой на французских и британских ученых.

Что это за загадочное сооружение под водой?

Массивную каменную конструкцию впервые зафиксировали еще в 2003 году во время сонарного обследования юго-западной части Галилейского моря, однако она до сих пор является объектом исследования и загадкой для ученых.

Объект сразу привлек внимание исследователей из-за своей конусообразной формы и значительных размеров, поэтому впоследствии его подробно осмотрели дайверы. Близость к известным древним поселениям подтолкнула ученых к предположению, что сооружение может быть связано с ранними городскими культурами этого региона.

По оценкам исследователей, конструкция достигает почти 10 метров в высоту и имеет примерно 70 метров в диаметре. Она составлена из необработанных базальтовых камней и валунов, отдельные из которых могут быть до метра длиной.

Конусообразная насыпь на берегу Галилейского моря / Фото Шмуэль Марко

Дайверы не обнаружили никаких следов обработки или четкой архитектурной структуры – камни расположены без очевидной системы, без стен или характерных строительных элементов, как сообщается в работе опубликованной в International Journal of Nautical Archaeology.

Ученые не понимают, зачем ее построили

Ученые описывают находку как каменную насыпь – искусственное накопление камней, подобное тем, что в других регионах иногда связывают с погребальными практиками. В то же время никаких доказательств такого назначения именно здесь пока не найдено.

Структура обнаружена во время гидроакустического обследования части морской акватории летом 2003 года / Фото Шмуэль Марко

Исследовательская группа отмечает, что форма и состав конструкции не соответствуют естественным геологическим образованиям, поэтому она, вероятнее всего, была создана людьми. Одна из гипотез заключается в том, что сооружение возвели на суше, а уже потом оно оказалось под водой из-за расширения Галилейского моря в результате климатических и природных изменений в течение тысячелетий.

Галилейское море / Фото NASA

Масштабы объекта впечатляют. Ученые обращают внимание на то, что такой проект указывает на значительный уровень организации древнего общества. Предполагается, что это могло быть большое ритуальное сооружение, рампа или даже основа для установки статуй во время обрядовых действий. В то же время они признают: пока известно лишь то, что конструкция существует и имеет впечатляющие размеры, тогда как ее точное назначение, возраст и способ строительства остаются неизвестными.

Сколько лет загадочному объекту?

Археолог Ицхак Паз из Управления древностей Израиля и Университета Бен-Гуриона считает, что сооружение может датироваться третьим тысячелетием до нашей эры – об этом он рассказывал еще в 2013 году, как сообщало издание Live Science.

Он обращает внимание, что в окрестных районах уже находили похожие мегалитические объекты. Например, в Хирбет Бетейха примерно в 30 километрах к северо-востоку обнаружены концентрические каменные круги, которые могут принадлежать к тому же культурному контексту.

Если такая датировка подтвердится, сооружение могло располагаться недалеко от древнего города Бет-Ерах (Хирбет Керак) – крупного поселения бронзового века. По словам археолога Рафаэля Гринберга, его площадь составляла около 30 гектаров, а население могло достигать 5 тысяч человек. Город имел укрепления и продуманную систему планирования.

Несмотря на значительный интерес, подводных раскопок на месте пока не проводили. Как объясняет Ицхак Паз, исследования было бы гораздо проще, если бы объект находился на суше. Подводные работы требуют сложной логистики и больших финансовых затрат, из-за чего привлечь поддержку для такого проекта оказывается непросто.

Ученые продолжают изучать нашу планету и наталкиваться на интересные, неизвестные и даже загадочные находки.